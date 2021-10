Cinco herramientas para convertir audios en texto en tu PC y gratis

Seguro que en más de una ocasión, en tu silla delante del PC, has pensado que te ahorrarías mucho tiempo si, en vez de necesitar escribir, pudieras hacer un texto hablando. O simplemente, has hecho una entrevista a alguien, la has grabado, y necesitas transcribirla.

Hay herramientas tecnológicas para PC que te ayudarán a transcribir y convertir audios en textos. Algunas puden hacerlo el audio dictado a través del micrófono, y hay otras capaces de cargar archivos de audio.

otter.ai

Otter.ai es un software que transcribe voz a texto en tiempo real. Funciona como una grabadora al uso, solo que mientras graba el audio lo procesa y muestra la transcripción en vivo. Aunque tiene versiones de pago, la modalidad gratuita es más que suficiente, ya que ofrece hasta 600 minutos de transcripción y tres importaciones de audios de hasta una hora al mes. Genbeta la seleccionó como uno de los grandes descubrimientos de 2020 para el trabajo.

No es perfecta y depende mucho del interlocutor y la calidad del audio, pero funcionar, funciona. Además, puedes escuchar el audio desde cualquier punto y leer a la vez la transcripción, por lo que si alguna palabra no te suena o no te cuadra puedes saber cuál es el contexto y deducirla. También detecta varios interlocutores.

Speechnotes

En Speechnotes puedes dictar un texto. Tienes que pulsar en el botón del micrófonoy empezar a hablar. Todo lo que hables y dictes, la aplicación lo irá transcribiendo en un cuadro de texto. En el navegador Firefox no aparece el micrófono, así que debes usarlo con otro como el Explorer.

Cuenta con opciones extra como exportar el texto en PDF, o crear varias notas. La app es gratuita y con publicidad, aunque tiene un sistema con el que pagar para quitar esa publicidad. Hay que decir que muchas veces le cuesta entender lo que uno dice y hay muchas palabras que transcribe de forma incorrecta.

Dictation.io

Solo funciona en Google Chrome. Ofrece web muy sencilla. Sirve para dictar textos que se transcriban. Tiene la ventaja de que te ofrece un enlace a los comandos de formato, algo muy útil para saber cómo debes dictar cosas como el punto, la coma, las nuevas líneas, guión u otros signos de puntuación o elementos.

El resultado te lo muestra en una hoja virtual de papel,y tienes que elegir cómo darle formato al texto que se cree. No necesita que te registres para utilizarlo.

Bear File

En el caso de Bear File, no tienes que hablar sino que tienes que subir un audio. Y solo vale para audios en inglés. Es compatible con formato Mp3, con formato WAV, con MWV y con OGG, que es el formato de los archivos de audio recibidos en WhatsApp.

Puedes subir archivos con un peso máximo de 3 MB y basta con buscarlo en el ordenador, subirlo y tocar en “Convert”. Es una herramienta online pequeña pero que sirve para pequeñas transcripciones. El servicio pertenece a Bear File Converter, una web especializada en productos para convertir el formato de diferentes tipos de archivos.

Voice Notebook

Voice Notebook solo es compatible con el navegador Chrome. Su funcionamiento es simple. Tienes que pulsar en el botón de Start recording, darle acceso al micrófono a la web, y dictas. Sirve en español también.

El texto se muestra en texto plano y puedes descargarlo en formato txt. También tiene botones para escribir a mano símbolos de puntuación.