El mejor software gratuito que ha descubierto el equipo de Genbeta y Webedia en la primera mitad de 2020

2020 está siendo un año muy atípico, y por las circunstancias que nos ha traído, en muchos casos, hemos tenido que utilizar más software que nunca. Durante el teletrabajo se ha hecho evidente que había áreas que no estaban del todo bien cubiertas, por lo que hemos tenido que utilizar nuevas herramientas para ser más productivos.

Cuando hemos superado hace poco el ecuador del año, hemos preguntado al equipo de Genbeta y Webedia cuáles son los grandes descubrimientos del año en cuando a software gratuito. Y es importante resaltar eso: no hablamos necesariamente de software nuevo, sino que hemos conocido en 2020, aunque exista desde hace mucho tiempo.

PowerToys

Recomendada por Gabriela González - Editora en Genbeta

Los nuevos PowerToys de Windows 10 son de las mejores herramientas que he podido instalar en años. Principalmente FancyZones y PowerToy Run. Ambos elevan significativamente el nivel de productividad que puedes alcanzar con el sistema y son extremadamente flexibles y fáciles de usar.

El primero te deja organizar ventajas en cuadrículas de forma mucho más granular y obsesiva que el mismo Windows Snap, que ya es bastante potente. Es magnífico para monitores grandes y con resoluciones ultra wide. El segundo es un lanzador de apps y buscador que va mucho mejor en beta que la misma búsqueda de Windows 10 desde el menú inicio. Son un viaje de ida.

File Converter

Recomendada por Antonio Saban - Editor en Genbeta y Xataka.

Al pasar de macOS a Windows 10, dos de las aplicaciones que más he echado de menos son Vista Previa y Automator, por lo que me permiten en cuanto a conversión rápida de archivos. En Windows, Fotos no tiene opciones para convertir, y abrir Paint para ello me resulta incómodo y arcaico.

Mi compañero Javier Pastor me recomendó File Converter para convertir rápidamente archivos desde el menú desplegable con el click derecho sobre los ficheros, y estoy encantado con la velocidad y facilidad con la que convierto de PNG a JPG para subirlos a la web. Lo más interesante es que te permite configurar los parámetros de conversión dependiendo de los tipos de archivo. En JPG puedes elegir, por ejemplo, el porcentaje de compresión.

Notion

Recomendado por Amparo Babiloni - Editora en Xataka Móvil y Xataka Android.

Desde hace poco estoy usando Notion como principal herramienta de productividad y, aunque al principio lo usaba a través del navegador, instalé la app para PC y me ha sorprendido gratamente. Funciona muy fluida (mucho más que la de móvil) y así no cargo el navegador con una pestaña más (sí, uso Chrome).

Es una herramienta completísima y hace poco el plan individual ganó nuevas funciones que hicieron que me animara a probarla. Actualmente es mi centro de operaciones para tareas pendientes de trabajo, mi agenda diaria para eventos o citas, mi lista de la compra y mucho más.

Google Meet

Recomendado por Iván Linares - Editor en Xataka Móvil y Xataka Android.

Mi uso del ordenador es algo monótono ya que no suelo probar demasiado software aparte del que utilizo habitualmente (todo lo contrario a lo que ocurre con mi uso en el móvil). No obstante, y dadas las dificultades provocadas por el confinamiento, sí introduje los servicios de videollamadas en mi día a día delante del ordenador; con Google Meet como elección prioritaria.

Tengo una cuenta de G Suite, por lo que al principio me encargaba yo de organizar las reuniones familiares, principal uso de Meet estos meses. Me parece uno de los mejores servicios de videollamada, sobre todo por la calidad y estabilidad de las comunicaciones. Se puede usar desde la web, tiene apps móviles, basta enviar un link para que los demás accedan desde el dispositivo que tengan a mano, se puede compartir la pantalla y Google ha ido mejorando Meet de manera notable durante este 2020. Tras haber utilizado gran parte de su competencia, con Zoom como principal alternativa a Meet, yo me quedo con la opción de Google.

QuickLook

Recomendado por Yúbal Fernández - Editor en Xataka

QuickLook una herramienta pequeñísima de Windows y que sólo vale para una cosa concreta, pero a mi me ha hecho cambiar por completo cómo miro los archivos multimedia del ordenador. Simplemente, en el explorador, seleccionas el archivo y pulsas espacio, y este se abre o reproduce automáticamente sin depender de otras aplicaciones de terceros. Es tan ligero como IrfanView para ver fotos, y mucho más rápido que VLC para ver vídeos.

Por lo tanto, se ha convertido en esa aplicación para reproducir multimedia ligera y versátil que tanto tiempo llevaba buscando. No tiene herramientas de edición, sólo sirve para ver el contenido, pero es tan rápida que para el 90% de los casos en los que abro archivos me es más que suficiente y muy cómoda de utilizar.

IINA

Recomendada por Antonio Saban - Editor en Genbeta y Xataka

Si buscas un cambio de aires en lo que a reproductores multimedia en macOS respecta, IINA es una gran alternativa a VLC, que además de ser muy potente, se siente muy moderna.

Cuenta con modo oscuro, imagen sobre imagen, búsqueda de subtítulos online, integración con la Touch Bar con el trackpad mediante gestos. Más allá de todo esto, es una aplicación que me encanta porque reproduce vídeo en 4K de YouTube con sus propios controles, algo de lo que, tristemente, Safari no es capaz por el momento.

Radiooooo

Recomendado por Santi Araújo - Editor en Genbeta

En una era en la que podemos estar saturados de contenidos, algunos agradecemos aquellos proyectos que se encargan de ofrecer un catálogo diferente, con carácter y que sea algo específico.

Eso es lo que me gusta de Radiooooo: una web en la que podrás escuchar música de diferentes países y décadas. Eso significa que, por ejemplo, puedes “crearte una estación de radio” basada en la música que sonaba en Brasil, Italia y Francia durante los años 60s y 70s.

Otter.ai

Recomendado por José García Nieto - Editor en Xataka

Mi revelación de 2020 ha sido otter.ai. Una parte de nuestro trabajo consiste en hacer entrevistas o escuchar conferencias en inglés y, si bien me manejo con mucha soltura en el idioma, no soy nativo y hay cosas que se me escapan. Pues bien, otter.ai es un software que transcribe voz a texto en tiempo real. Funciona como una grabadora al uso, solo que mientras graba el audio lo procesa y muestra la transcripción en vivo, algo que reduce considerablemente la carga de trabajo.

Aunque tiene versiones de pago, la modalidad gratuita es más que suficiente, ya que ofrece hasta 600 minutos de transcripción y tres importaciones de audios de hasta una hora al mes. No es perfecta y depende mucho del interlocutor y la calidad del audio, pero funcionar, funciona. Además, puedes escuchar el audio desde cualquier punto y leer a la vez la transcripción, por lo que si alguna palabra no te suena o no te cuadra puedes saber cuál es el contexto y deducirla. También detecta varios interlocutores, que es un puntazo. Se puede usar en versión web o mediante las apps para iOS y Android.

Pasta

Recomendada por Antonio Saban - Editor en Genbeta y Xataka

Una de las grandes carencias de macOS a día de hoy, tanto por sí mismo, y por comparar con Windows 10, es la falta de un historial de portapapeles nativo.

En el día a día copiamos y pegamos muchas líneas de texto e imágenes interesantes, sobre todo si utilizamos el equipo para trabajar. Pasta te brinda la posibilidad de ver todo lo que has copiado anteriormente con una interfaz exquisita que la hace parecer una solución nativa. La conocí por recomendación de mi compañera Gabriela, y ya no sale de mis equipos con macOS.

DeepL

Recomendado por Ricardo Aguilar - Editor en Xataka Móvil y Xataka Android.

DeepL es una de las herramientas de software gratuito que más uso en el día a día y todo un descubrimiento. Antes usaba la extensión de Google Translate para navegadores basados en Chromium, pero algunas traducciones son demasiado literales. En mi experiencia, la traducción de DeepL es bastante más natural y, lo más importante, la forma de integrarse en el PC es superlativa.

Basta con seleccionar el texto a traducir desde cualquier lugar y pulsar (en mi caso, con macOS) command + doble c. Automáticamente el texto se pega al traductor y en unos pocos segundos queda todo traducido. Es una herramienta sencilla pero si trabajas con mucho texto en inglés o cualquier idioma es un imprescindible.