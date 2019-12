El mejor software gratuito para instalar en tu nuevo Mac

Así como lo hicimos con Windows 10 hace unos días, ahora traemos una pequeña lista con algunos de los programas gratuitos para macOS más útiles y de calidad que puedes instalar en tu nuevo ordenador hecho por Apple, o en tu nuevo hackingtosh, si eres más atrevido.

Si de algo goza el ecosistema de aplicaciones para macOS es de buena salud, tanto en la Mac App Store como fuera de ella es mucho el software bueno que se consigue, y aunque a veces pareciera que lo mejor es de pago, con esta lista esperamos demostrar que sí hay muchas alternativas gratis que valen la pena.

Tiles

Si algo le hace falta en esta vida a macOS es una función como el Windows Snap para organizar las ventanas del escritorio, y es que Split View no tiene ni punto de comparación en la poca flexibilidad que ofrece, especialmente si quieres aprovechar un monitor de gran tamaño.

Con Tiles obtienes justamente eso, un gestor de ventanas que te permite reorganizarlas simplemente arrastrando hacia los bordes de la pantalla, con atajos de teclado o incluso desde la barra de menú. Opciones como Magnet o Divvy ofrecen lo mismo, pero Tiles es gratis y estas otras dos no.

Pasta

Otra cosa que le hace falta a macOS es un mejor portapapeles, al estilo del que recibió Windows 10 hace poco, uno que mantenga un historial con lo último que hemos copiado para hacernos más productivos. La buena noticia es que mientras no lo tenga, existe algo llamado Pasta.

Pasta es un reemplazo para el portapapeles de Mac que nos hace la vida más fácil al copiar y pegar. Te ofrece un historial de hasta 1000 elementos en el portapapeles, colecciones personalizadas y personalización de la cuadricula de la vista previa. Todo a un atajo de teclado de distancia: cmd + alt + v (⌘⌥V).

AppCleaner

AppCleaner es de los mismos creadores de Tiles, una pequeña aplicación que nos permite desinstalar de forma bastante minuciosa cualquier programa que ya no queramos. Herramientas como CleanMyMac ofrecen este tipo de desinstalación profunda, pero por un precio mucho más alto que gratis.

AppCleaner es mucho más simple, pero hace el trabajo. Solo tienes que arrastrar la app que quieres borrar a su ventana y el resto es esperar a que la herramienta encuentre todos los archivos relacionados y los elimine.

Notion

Si quieres una completa aplicación todo en uno para tomar notas, gestionar tareas, organizar proyectos, trabajar en equipo, crear listas, bases de datos, documentos, etc. Notion es la herramienta multiplataforma para ello. No solo es gratis, sino que es sumamente completa, tiene una excelente interfaz y está disponible para todos los sistemas populares.

DeepL

DeepL es una de las mejores alternativas al traductor de Google, y desde hace poco cuenta con una aplicación nativa para macOS. Esto te ofrece la posibilidad de traducir cualquier texto dentro del sistema con apenas presionar un atajo de teclado, traducciones naturales y de muy buena calidad por el fabuloso precio de gratis.

Dozer

Si te molesta la acumulación de iconos en la barra de menú con cada nueva aplicación que instalas, tu solución es Dozer, una pequeña utilidad open source que sirve justo para esconderlos. Si estás familiarizado con herramientas como Bartender, te hará feliz saber que ahora hay una alternativa gratuita.

Superbar

Superbar es otra utilidad orientada a la productividad, sirve para acceder rápidamente a enlaces, apps o snippets desde la barra de menús. Es genial para cosas como establecer diferentes espacios de trabajo y mantenerlos organizados, y las posibilidades de personalización que ofrece son casi infinitas.

Vox Music Player

Si buscas un reproductor de música para macOS de increíble calidad, con gran diseño, integración con iTunes, Soundcloud, YouTube, radios de Internet, soporte para música Hi-Res y resto de formatos comunes como FLAC, MP3, CUE, APE & M4A, necesitas echar un vistazo a Vox Music Player.

WPS

Si buscas un paquete de ofimática gratuito con alta compatibilidad con el Office de Microsoft y que además se parece bastante pero no cuesta nada, una de las mejores opciones es WPS Office para Mac. Incluye el procesador de texto, las hojas de cálculo y las presentaciones.

Microsoft To Do

Esta es perfecta para quienes tienen un Mac pero también usan Windows 10 en ese u otro ordenador. La simple aplicación de listas de tareas de Microsoft, To Do, es gratis, simple, fácil de usar y se sincroniza a través de todos tus dispositivos. Algo que no va a pasar con la herramienta de notas que ya viene instalada en macOS y que solo funcionan dentro del ecosistema de Apple.

Typora

Si buscas un editor de texto Markdown, o un editor de texto minimalista libre de distracciones que te permite concentrarte solo en escribir, Typora es no solo un de los más completos y poderosos, sino también uno de los más bonitos y con más opciones de personalización.

Tweeten

Si eres un power user de Twitter seguro has escuchado hablar del famoso Tweetbot para Mac, pero si no quieres pagar tanto por un cliente de una red social, siempre puedes aprovechar Tweeten, una versión mejorada de Tweetdeck completamente gratis y perfecta para usuarios que necesitan muchas columnas.

Spark

Si te parece extremadamente triste el estado de la app Mail de macOS vas a querer un cliente alternativo, Spark es de lejos la mejor alternativa gratuita si buscas un cliente de correo nativo. No solo ofrece una excelente experiencia de uso, aplicaciones móviles a la par, sino que también es muy, muy bonita.

VLC

En caso de que no fuese obvio, el mejor reproductor multimedia ahí afuera que es gratis y está disponible para macOS, es simplemente VLC. Es un imprescindible para ver vídeos en tu Mac, lo único que no reproduce sean probablemente tus pensamientos.

Station

Y, si buscas una app para dominarlas a todas, puedes probar con Station, que en lugar de hacerte instalar muchas apps nativas, te deja gestionar cientos de servicios y aplicaciones web desde un mismo lugar, lo que no solo te ahorra pestañas en el navegador, sino tiempo y recursos.