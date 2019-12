Dozer, una app gratuita y open source para macOS que esconde iconos de la barra de menú

Una de las áreas que han acompañado a macOS desde que era Mac OS X o OS X es la barra de menús, ese lugar donde ya estemos en portátiles o en escritorio, encotramos el reloj, iconos de estados como Wi-Fi, Bluetooth o volumen, nombre de la sesión, etc.

Sin embargo, a diferencia de su homóloga de Windows, no existe una forma de que los iconos presentes en dicha zona se contraigan para que visualmente parezca recargada. A quien tuviera problemas con esta circunstancia en el sistema de Apple, siempre le he recomendado la fantástica Bartender, cuyo "problema" es el precio, 14 euros. Ahora, con Dozer, por fin existe una alternativa de calidad gratuita y de código abierto. Es compatible de macOS 10.13 en adelante.

"Limpia" tu barra de menús

Particularmente en mi portátil, no me gusta ver a todas horas iconos como el de Dropbox, sincronización de Google Drive, de Amazon Photos, de utilidades de salud de batería o SSD, etc. Así que, tras una instalación limpia de Catalina, me he lanzado a probar Dozer, que me está encantando.

Se trata de una app de 27 MB que, en mi caso, se lleva unos 14 MB de RAM, algo bastante asequible para máquinas como la mía, un MacBook Pro de 8 GB de RAM. Veamos cómo funciona.

Al arrancar por primera vez Dozer, veremos como aparecen a la izquierda de la barra de menús dos iconos en puntito. Si pulsamos sobre ellos no ocurrirá nada, pero la clave está en arrastrar los iconos que queramos esconder a la izquierda de dichos puntos. Para arrastrar iconos, hay que pulsal Comando y hacer click sobre ellos sin soltar, y el sistema nos permitirá cambiar su orden y desplazarlos.

Una vez hayamos arrastrado todos los iconos que queramos esconder, basta con tocar los iconos, y se autoesconderán, quedando solamente un punto visible, sobre el que hay que hacer click para volver a mostrarlos. En mi caso, he sido bastante extremo por probar, y los he escondido todos. Lo único que no he podido quitar ha sido el icono de notificaciones. Si quieres ocultarlo todo, lo más rápido es mover los dos puntos a la derecha, en lugar de cada icono individualmente.