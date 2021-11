La CNMV le da un toque a Andrés Iniesta en Twitter por promocionar criptoactivos

El jugador de fútbol Andrés Iniesta publicó en su perfil de Twitter que estaba aprendiendo cómo empezar a usar criptomonedas con la plataforma Binance. Hizo esa publicación en español y en inglés. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España o CNMV no le gustó mucho este gesto.

Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con @BinanceES #BinanceForAll



I’m learning how to get started with crypto with @binance #BinanceForAll pic.twitter.com/3Km58KrnPG