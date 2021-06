El código original de la World Wide Web sale a subasta como un NFT a partir de 1.000 euros

El informático e inventor británico de la World Wide Web, Tim Berners-Lee va a subastar el código original de la WWW como un token no fungible. Esta subasta será organizada por Sotheby's en Londres del 23 al 30 de junio y comenzará la puja a partir de 1.000 dólares. La recaudación de la subasta se destinará a iniciativas que Berners-Lee y su pareja apoyan.

Los NFT se crearon inicialmente en la blockchain Ethereum (ETH), ahora sin embargo, están disponibles en muchas otras blockchains, como EOS, TRON y NEO, y tienen muchos casos de uso. Los NFT pueden representar coleccionables digitales, obras de arte o activos del juego.

La NFT que se van a subastar incluye archivos originales con sello de tiempo que contienen el código fuente escrito por Berners-Lee, una visualización animada del código, una carta escrita por Berners-Lee sobre el código y sobre su creación, y un "póster" digital del código completo. Todo esto firmado digitalmente por Berners-Lee.

Berners-Lee explicó que "hace tres décadas creé algo que, con la ayuda posterior de un gran número de colaboradores de todo el mundo, ha sido una poderosa herramienta para la humanidad". Y sobre el tema de los activos no fungibles añadió que "las NFT, ya sean obras de arte o un artefacto digital como éste, son las últimas creaciones lúdicas en este ámbito, y el medio de propiedad más adecuado que existe. Son la forma ideal de empaquetar los orígenes detrás de la web".

