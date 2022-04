Un cómic de Google presumía de las fortalezas de Chrome en 2008. Este nuevo cómic se ríe de su privacidad ahora

En septiembre de 2008, cuando se lanzó la primera versión del navegador Chrome, en plena época del apogeo de la Web 2.0, también se lanzó el cómic de Chrome. Ahora, 14 años más tarde y conociendo todo lo que conocemos del gigante Chrome, ha aparecido en la web un cómic a modo de réplica, el "Contra Chrome", que supone una sátira sobre el navegador y sus políticas de privacidad.

Parece ser que algunos de los nostálgicos de aquellos años en los que la Web 2.0 era lo máximo, pensaron en un principio que el nuevo cómic era un homenaje al original. Pero mirando a fondo se dieron cuenta de que era una agria crítica al gigante de Mountain View.

El autor del original es Scott McCloud y parecía que también era el encargado de la nueva versión del cómic. Pero no. Aunque la estética sea idéntica (la página de portada es de la obra original y las demás imágenes en este artículo son de "Contra Chrome" para que puedas comparar), la autora de esta nueva obra es Leah Elliott, que se define a sí misma "artista del cómic y activista de los derechos digitales". Está disponible en inglés y alemán. Elliott afirma que esta actualización era "más que necesaria". Son 32 páginas.

La actualización de Elliot del cómic de Chrome, que puedes descargar en PDF, resulta ser una crítica mordaz a las políticas de privacidad de Google Chrome. Ha reutilizado las viñetas de McCloud de una forma muy fiel al original, pero cambiando el texto, que se basa en hacer grandes críticas a Google. La autora afirma que "el navegador de Google se ha convertido en una amenaza para la privacidad de los usuarios y el propio proceso democrático".

El cómic hace hincapié en toda la información que Chrome recopila de nosotros cuando usamos el navegador, de acuerdo a sus políticas de privacidad: nuestra dirección IP, las palabras que buscamos, los vídeos que miramos, las páginas que visitamos, los anuncios en los que hacemos clic, nuestras compras, la red de personas con la que estamos conectadas, y mucho más.

También critica cómo Chrome está creado de modo que mucha información y muchas de nuestras actividades se mantengan dentro de la arquitectura de Google (el buscador, las informaciones que ese buscador nos da en la misma página principal, sin que tengamos que acceder a esta web, el Google Shopping, YouTube...). Mientras, va guardando toda esa información que desvela nuestros intereses, ideas y opiniones, gustos, hábitos, ubicación o contactos con otra gente.

No hay que olvidar, a este respecto, que a finales del pasado año, las autoridades de la Unión Europea confirmaron una multa a Google por monopolio de 2.420 millones de euros "por alterar el orden de los resultados ofrecidos por su buscador para favorecer a sus propios servicios".

Según The New Stack, el nuevo cómic ha molestado a parte del equipo de desarrollo web original de Google de la era de la Web 2.0, aunque por el momento no tiene ninguna respuesta oficial de Google. Por ejemplo, Dion Almaer, que aunque ahora trabaja en Shopify, fue ingeniero de producto de Google dice que este cómic le hace sentirse "triste".

That comic makes me sad. There was a time I really wanted to do a second one that showed the innovation and the amazing work of the web developer community. Instead we get snark, and knowing the hard work that goes into the web platform, well it’s just sad.