La Comisión Europea acusa a Amazon de usar ilegalmente los datos de los vendedores de terceros para competir con ellos

La Comisión Europea presentará cargos formales contra Amazon por el trato de la empresa hacia los vendedores de terceros en la plataforma. Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, anunció hoy que se presentarán cargos antimonopolio contra Amazon por usar los datos de vendedores de terceros para competir contra ellos.

Vestager explicó que la Comisión ha llegado a la "conclusión preliminar de que Amazon abusó ilegalmente de su posición dominante como proveedor de servicios de mercado en Alemania y Francia, la mayor base de mercado para Amazon en la Unión Europea".

La compañía lleva tiempo en el punto de mira de organismos reguladores por presuntas prácticas anticompetitivas. La Comisión lleva dos años investigando a Amazon por el trato que da a vendedores de terceros, la preocupación es que la empresa de Jeff Bezos supuestamente ha estado abusando de su posición que les permite recoger datos de los vendedores y luego usarlos para competir mejor contra ellos.

Esta vez se ha abierto una investigación antimonopolio formal para determinar si el uso que hace Amazon de la información sensible de vendedores independientes que venden en su plataforma, violan las leyes de competencia de la Unión Europea.

El caso se enfoca en el doble rol que tiene Amazon al ser al mismo tiempo un mercado para vendedores de terceros y su competidor directo que vende sus propios productos.

La nueva investigación a fondo mirará de cerca los acuerdos estándar entre Amazon y sus vendedores, acuerdos que le permiten a la empresa analizar y usar los datos de estos. La Comisión se enfocará en determinar si el uso acumulado de datos de los vendedores por parte de Amazon como un vendedor en sí, afecta a la competencia.

Además de esto se abrirá una segunda investigación relacionada directamente con la "Buy Box", es decir, le caja de compra que vemos a la derecha de cualquier producto en la web de Amazon y desde la que podemos añadir a la cesta o comprar inmediatamente un producto.

Esa caja siempre muestra la "mejor oferta" y permite al comprador añadir un ítem de un vendedor específico al carrito, por lo que ser el vendedor cuyo producto aparece en esa caja o el "ganador del 'Buy Box'"es muy importante. La Comisión investigará el rol de los datos que usa Amazon para seleccionar quien aparece en esa caja.

La oferta en la 'Buy Box' suele ser una que está dentro del programa de Amazon Prime, y la investigación ha determinado que al parecer más del 80% de las transacciones en Amazon se hacen a través de ella. Esto sería una preocupación puesto que Amazon podría estar presionando artificialmente a los minoristas para que utilicen sus propios servicios relacionados y encerrarlos más profundamente en su ecosistema.

Vestager explicó que se analizó una muestra de 80 millones de transacciones y 100 millones de productos a la venta en los mercados europeos. "Nuestra investigación muestra que los datos de negocios en tiempo real relacionados con los listados de vendedores de terceros y las transacciones en la plataforma de Amazon sistemáticamente alimentan el algoritmo del negocio minorista de Amazon".

