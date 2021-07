Cómo descargar versiones antiguas de Audacity para evitar las nuevas condiciones de uso que se quedan con información del usuario

AV Audio Editor, que sólo está disponible para sistemas Windows, facilita trabajar en varios proyectos a la vez y cuenta con herramientas avanzadas de edición de audio. Como Oceanaudio, es fácil de usar, con una interfaz muy clara. Al contrario que todos los demás, AV Audio Editor no incluye una función de grabación de audio, si bien cuenta con un programa hermano (AV Audio and Sound Recorder), que no sólo ofrece dicha función sino que va mucho más allá, permitiendo grabar desde varios micrófonos y fuentes de audio a la vez.