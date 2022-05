Cómo pedir cita previa para hacer la declaración de la Renta 2021 presencial

Desde el día 3 de mayo ya podías pedir cita online para hacer tu declaración de la renta por teléfono y ya te explicamos cómo hacerlo. Desde hoy, 26 de mayo, puedes pedir cita a través de Internet para que la Agencia Tributaria te confeccione tu declaración de la renta de 2021 de forma presencial.

Aquí te vamos a explicar cómo son los pasos para que puedas pedir tu cita para ir a la oficina de Hacienda y que te hagan ellos la declaración. Tienes del 26 de mayo al 29 de junio para solicitar la cita previa.

Cómo hacer tu declaración de la renta presencial en la Agencia Tributaria

Podrías llamar por teléfono a estos números: 915530071 o 901223344. Se te propondrá un día y una hora para la llamada, y puedes elegir. Y también puedes pedir cita en la App de la Agencia Tributaria, una aplicación disponible en Android y en iOS. Y también en la web. Accede a esta página y elige si quieres acceder con certificado, Cl@ve o Referencia o acceder con datos de tu DNI/NIE.

Si escoges acceder con tu DNI tienes que saber la fecha de su caducidad para proceder. Otro método para identificarnos es el sistema Cl@ve PIN, mediante el que usaremos un código elegido por nosotros, junto a un PIN recibido por SMS o la aplicación de Cl@ve.

La Agencia Tributaria te dará la opción de elegir el día y la hora que más te convenga, dentro de los plazos establecidos. Además, tienes que saber que podrás anular tu cita previa 24 horas antes en el caso de que te surja algo y no puedas ir. Para anularla, puedes utilizar los mismos tres canales que has usado para solicitarla.

Puede suceder que lo que te digan en la web a la hora de meter tu identificación sea que "a usted no se le puede conceder cita". A veces no especifica la razón. En otras circunstancias sí: puede ser porque has realizado actividades empresariales o profesionales en estimación directa.