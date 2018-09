Cómo The Waether Channel aprovecha la realidad mixta y Unreal Engine para demostrar el poder destructivo de una tormenta

En The Weather Channel han conseguido una forma bastante impresionante de explicarnos los peligros de algunos fenómenos naturales. Gracias al uso de tecnologías de realidad mixta y Unreal Engine han creado esta increíble visualización que nos muestra lo que podría hacer el huracán Florece.

'Florence' es una tormenta de categoría 2 que se está acercando a las costas de Florida y Carolina del Noter y del Sur en Estados Unidos. Con este tipo de amenazas a la vista es normal que se ordene la evacuación de las zonas en riesgo, advertencias que la gente a veces no toma en cuenta, de ahí que The Weather Channel tenga este acercamiento tan visual que muestra de la forma más impactante el verdadero poder destructivo de semejante tormenta.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM