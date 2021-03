Comprar un Tesla con bitcoins podría no ser un gran negocio para ti (según los términos de uso de la propia compañía)

Elon Musk anunció ayer, en Twitter, que su compañía Tesla había empezado a admitir pagos en bitcoins a la hora de adquirir sus coches eléctricos. Esta opción estaba limitada, por ahora, únicamente a compradores estadounidenses, pero espera poder ampliarla a otros países a lo largo de este año.

Además, Musk, que hace tiempo que se ha convertido en abanderado de las criptodivisas (no sólo bitcoin, también del dogecoin), ha querido demostrar su apuesta por las mismas anunciando que "cada bitcoin pagado a Tesla se quedará como Bitcoin, no se convertirá a moneda fiduciaria":

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly. Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

Debemos entender dicho mensaje, ante todo, como algo dirigido al potencial comprador. Pero, ¿por qué debería importarle al comprador lo que hace Tesla con sus bitcoins una vez haya adquirido su vehículo?

Fácil: Porque el gesto de no refugiarse en el dólar una vez realizada la transacción constituye una muestra de su confianza a largo plazo en esta moneda, más allá de las fluctuaciones que pueda sufrir. Y es que, si estás pensando en comprar su vehículo Tesla en bitcoins, deberías saber dos cosas...

Primero, que tienes que tener un ojo en dichas fluctuaciones antes de comprar... y el otro en las previsiones de evolución de la criptodivisa, por si tuvieras que solicitar un reembolso; segundo, que pase lo que pase con el bitcoin, un usuario individual tiene más que perder que una gran compañía como Tesla.

Sí, es un notición que una gran compañía como Tesla permita comprar sus productos (¡coches eléctricos de alta gama, nada menos!) usando bitcoins. Pero quizá te lo parezca un poco menos cuando conozcas los detalles.

Echando un vistazo a los términos y condiciones de pago publicados por la propia Tesla (PDF), es posible llegar a la conclusión de que, en términos estrictamente financieros, no tiene mucho sentido comprar un Tesla usando BTC si tienes la opción de comprarlo usando dólares.

Tesla is accepting Bitcoin much like they accept Visa, American Express, Mastercard, and bank transfers:



As a delivery mechanism for US dollars (or, other fiat currencies). You cannot pay at a BTC fixed price. $TSLAQ