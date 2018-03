Condenan a un YouTuber que enseñó el saludo nazi a su perro

Un hombre que enseñó a su perro a que respondiera con el saludo nazi a frases como "gasear a los judíos" y "Sieg Heil" ha sido hayado culpable por un juzgado escocés, tras considerar que su comportamiento fue "groseramente ofensivo".

Mark Meechan es un treintañero que en abril de 2016 decidió subir a su canal de YouTube (Count Dankula) el vídeo que generó toda la polémica. En él aparecía adoctrinando a su pero Buddha, consiguiendo más de tres millones de reproducciones.

Le acusan de haber cometido un delito de odio

Hace unas horas le nombraban culpable, después de un proceso judicial que ha durado varios meses. Todo empezó poco después de que el vídeo se hiciera viral, cuando la policía de Lanarkshire (Escocia) le detuvo tras las quejas de varios personas.

Mechan asegura que sólo intentaba adoctrinar a su perro para molestar a su novia, Suzanne Kelly, quien es la dueña del animal. Ella confesó que su novio no se esperó en ningún momento que se fuera a "hacer viral".

Ahora le acusan de cometer un delito de odio, y podría ser sentenciado a pasar hasta seis meses en prisión y a tener que pagar una multa. Nuevamente, la libertad de expresión y las detenciones vuelven a estar de máxima actualidad.

A man has been convicted in a UK court of making a joke that was deemed "grossly offensive". If you don't believe in a person's right to say things that you might find "grossly offensive", then you don't believe in Freedom of Speech. — Ricky Gervais (@rickygervais) 20 de marzo de 2018

En Reino Unido se está siguiendo muy de cerca este juicio, donde personalidades tan famosas como Ricky Gervais se ha posicionado a favor de "la libertad de expresión" de Meechan.

