Un juez de Santiago de Compostela ha anulado la multa de 7.501 euros que la Inspección de Trabajo impuso a un empresario de Vigo por contratar durante cuatro meses como empleada del hogar a la mujer de un amigo, una oficinista de más de 52 años que, gracias a esas cotizaciones, acabó cobrando el subsidio por desempleo. Tal y como ha contado La Voz de Galicia, la sentencia, dictada el 22 de septiembre de 2026, concluye que aquel contrato fue real.

Un contrato justo después de la negativa. La mujer había pedido en Vigo el subsidio para mayores de 52 años, pero se lo denegaron a mediados de noviembre de 2022. Y apenas dos semanas más tarde, el 1 de diciembre, el amigo de la familia la contrató a tiempo parcial como su empleada del hogar, en una relación laboral que terminó a finales de marzo de 2023. Poco después, ya en el paro, volvió a solicitar el subsidio, y esta vez se lo concedieron al acreditar esos cuatro meses cotizados.

Lo que vio la Inspección. Para los inspectores, aquello olía a fraude de ley. Y es que el empresario nunca había necesitado una empleada del hogar ni contrató a otra después de prescindir de esta, que además era la esposa de un amigo con el que había coincidido en el trabajo. En febrero de 2024 lo acusaron de actuar en connivencia con ella para que cobrase un subsidio al que, siempre según la Inspección, no habría tenido derecho sin ese acuerdo, algo que la ley de sanciones laborales califica de infracción muy grave. Le impusieron 7.501 euros de multa y le ordenaron devolver lo que ella había cobrado del subsidio.

Primero ganó la trabajadora. Pero la historia ya había pasado por los juzgados de Vigo. Cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le reclamó el dinero a la mujer, ella lo llevó a juicio, y en 2025 el juez de la plaza número 4 de lo Social de Vigo le dio la razón y confirmó su derecho a las prestaciones que la Administración le había reconocido en su momento.

El razonamiento de Santiago. El juez de la plaza número 4 de lo Social de Santiago de Compostela parte de ahí: si en Vigo se descartó el fraude por parte de la trabajadora, tampoco puede haberlo por parte del empresario. Vamos, que no ve que ambos estuviesen compinchados. Y para dar el contrato por real se apoya en que el marido de ella había comentado a varios testigos que su esposa estaba buscando trabajo.

Según la sentencia, el hombre no tuvo empleada del hogar hasta que se divorció, y durante esos meses le fue transfiriendo el salario, porque el contrato era real y no un artificio para conseguir el subsidio.

Foto | Wikipedia

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