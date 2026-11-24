La canela fue la quinta especia más importada por la UE en 2023. También ha sufrido un control de laboratorio. Los laboratorios de Europa han puesto a prueba a esta especia. El Centro Común de Investigación (JRC) ha analizado 104 productos de venta. De ellos, un 66,3 % tenían algún problema.

Entre ellos se detectaron problemas de calidad o incumplimientos de seguridad alimentaria. En algunos se sospechaba de fraude y en otros había un posible riesgo asociado a su contenido en cumarina. Sin embargo, esto no quiere decir que dos tercios de la canela que se comercializa en Europa tenga estos problemas.

Los problemas pueden ser muy diversos. Desde los que implican un incumplimiento de los estándares internacionales de calidad hasta posibles sospechas de adulteración o dudas en cuanto a la seguridad alimentaria. Esto último no implica que haya un fraude demostrado o que sean necesariamente peligrosos para el consumidor.

Ya se habían dado casos preocupantes. En el año 2021 se publicó un informe europeo donde se detectaron indicios de adulteración en algunas especias. Así ocurrió con pimienta, comino, cúrcuma, azafrán o pimentón. En el caso de la canela, la Comisión ha hecho públicos los resultados el 24 de septiembre de 2025. Las muestras fueron adquiridas en 10 países de la UE.

Lo que decía la etiqueta y lo que había dentro

Entre los problemas destacan los casos con exceso de plomo. Otro caso es el de muestras con altos niveles de cumarina. Se trata de un componente natural de la canela cassia, algo que puede llegar a ser tóxico para el hígado. En la legislación europea se regula el máximo admisible de cumarina en ciertos productos elaborados, pero no hay un valor concreto para la que viene de forma natural en la canela. El estudio apunta a posibles riesgos asociados al consumo. En especial para niños.

Por otro lado, también se encontraron discrepancias entre las declaraciones de la etiqueta y el propio producto. Alrededor del 9 % de las muestras que se anunciaban como canela de Ceilán tenían cassia (total o parcialmente). Se trata de una variedad más barata y con un sabor más fuerte. Es decir, se puede estar comprando una cosa y en realidad tener otra diferente (sin saberlo).

Para detectar este tipo de sustituciones (y otros problemas) es necesaria más que una sola técnica analítica. El JRC avisa de que es necesario disponer de métodos estandarizados en los laboratorios de control. La Comisión hace un llamamiento a los responsables políticos y fabricantes. Es necesario asegurar que la especia es auténtica (y cumple con la legislación en materia de seguridad alimentaria) y de calidad.

Foto | Michael Collett

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