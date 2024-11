Cuando llegue Elon Musk a DOGE, en Estados Unidos los funcionarios se van a despedir de un "privilegio": el teletrabajo

No es ningún secreto que Elon Musk no es amigo del teletrabajo. Ya en el año 2022 vimos como envió una carta a sus empleados de Tesla amenazando con despidos en el caso de que no se presentaran en la oficina. Ahora que va a estar presente en el nuevo gobierno de Estados Unidos veremos como su influencia en este campo va a tener mucha importancia.

Como ya comentamos, Elon Musk va a tener un papel muy relevante en el nuevo gobierno de Donald Trump. Con su nuevo departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), producto de la gran colaboración que existió durante la campaña electoral en los últimos meses. Dentro de este departamento, el objetivo principal que se va a tener es reducir gastos.

Musk llegará a la Casa Blanca contra el teletrabajo

Uno de los campos que va a tocar DOGE va a ser la reducción de personal gubernamental, o como nosotros conocemos, funcionarios. Sobre todo aquel que trabaje en remoto o en modo híbrido. Esto es algo de lo que ya habló en un artículo de opinión en The Wall Street Journal donde explicaba:

Exigir que los empleados federales vengan a la oficina cinco días a la semana daría lugar a una ola de despidos voluntarios que acogemos con agrado: si los empleados federales no quieren presentarse, los contribuyentes estadounidenses no deberían pagarles por el privilegio de quedarse en casa en la era del Covid.

Estados Unidos tiene una gran cantidad de empleados en su administración pública. En concreto hablamos de 2,28 millones de funcionarios civiles (dejando de lado al personal militar de correos). De este total, 1,1 millones de funcionarios puede trabajar en remoto en algún momento y en torno a 228.000 funcionarios trabaja desde casa.

De esta manera, el objetivo de Musk es reducir la cantidad de personal de la administración para reducir gastos y aumentar la productividad. Esto pasaría por obligar a los funcionarios que no quieran volver a la presencialidad a dimitir. Incluso si las funciones que cubren estos funcionarios son eliminadas, se promete que se le dará una compensación justa y el paso al sector privado. Algo que ya hizo Musk cuando llegó a X. Explicaba esta medida de la siguiente forma:

"Los empleados cuyos puestos se eliminan merecen ser tratados con respeto, y el objetivo de DOGE es ayudar a apoyar su transición al sector privado. El presidente puede utilizar las leyes existentes para darles incentivos para la jubilación temprana y para realizar pagos de indemnización voluntaria para facilitar una salida elegante"

De esta manera, se va a cumplir la promesa de Musk: tratar al gobierno como una auténtica empresa con una gran reducción de personal. El problema que existe es que la legislación pone muy difícil despedir a funcionarios federales para poder protegerlos en los cambios de gobierno. Pero lo que se trata es de eliminar agencias y organismos para que se tenga luz verde para prescindir de estos empleados que dejarán de tener funciones útiles dentro de la administración.

Nasik Lababan Daniel Oberhaus

