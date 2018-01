Cuidado con el timo de Spotify que ofrece cuentas premium gratis

Hace unas horas, un amigo me envió un mensaje por WhatsApp, en el que me decía que tenía que compartir un enlace con 30 amigos para conseguir una suscripción gratuita a Spotify. No le hice mucho caso, y en pocos minutos ya se respondió él solo:

La Policía Nacional ya está al tanto de este nuevo timo, y ha utilizado su perfil de Twitter para evitar que muchas más personas sigan cayendo en esta estafa. Aquellos que lo hagan se enfrentan a "robo de datos, malware y SMS Premium".

¿Spotify está donando...? ¿¿Donando?? Este va a la #Playlist de los timos más sonados. #Nopiques NO es @Spotify

Evita: robo de datos, malware, SMS Premium pic.twitter.com/2TUAoPqrhS — Policía Nacional (@policia) 24 de enero de 2018

Responde a unas preguntas y envía el enlace a 30 contactos

Como vemos en la captura que aparece al principio del artículo, la víctima (yo, en este caso) recibe un mensaje vía WhatsApp en el que le informan que Spotify está regalando cuentas premium gratis.

Cuando haces click en el enlace te piden que respondas a una serie de preguntas muy sencillas, tipo “¿cada cuanto escuchas música en tu móvil?” y “¿utilizas algún programa a mayores de YouTube para oír música?”. Para completarlo necesitas enviarlo a 30 contactos y así dicen que se terminará de activar.

Simplemente mirando las respuestas al tuit de la Policía podemos comprobar que hay muchas personas que han caído en esta estafa. A continuación podemos ver algunos ejemplos:

Ami también me ha llegado y le he dado, que puedo hacer?? — Badr (@Badr93400014) 24 de enero de 2018

Me lo ha enviado una amiga diciendo que funcionaba y le he dado y compartido en WhatsApp. Podrían robarme datos así? Ahora estoy preocupada gracias a mi estupidez 😐😐 — C r i s (@crisalonsob) 24 de enero de 2018

😢 lo abrí y reenvié a varios contactos de whatsapp. No instalé nada. Qué puedo hacer ahora?? 😢 — MCarmen (@MCarmen) 24 de enero de 2018

Le he dado cómo puedo evitar un hackeo? — Jorge (@jorgemacia22) 24 de enero de 2018

Ya lo hice ahora que hago 😱 — cristhian suarez (@5513411620) 24 de enero de 2018

Si has hecho click en el enlace, lo mejor será que estés atento si se ha instalado alguna extensión en tu navegador, hablar con tu compañía telefónica para asegurarte que no se han activado un SMS Premium y, sobre todo, avisar a aquellas personas que hayas enviado el enlace.

Como siempre, recordar que hay que tener mucho cuidado cuando recibimos ofertas por Internet demasiado jugosas. Antes de hacer ningún movimiento, lo mejor es hacer un par de búsquedas y utilizar el sentido común.

