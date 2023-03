Cuidado si haces capturas de pantalla en Windows 10 y 11: un 'hack' permite recuperar la foto original aunque la edites

Hace unos días, los investigadores David Buchanan y Simon Aarons detectaron un importante agujero en la seguridad de los teléfonos Pixel de Google. Y es que descubrieron que a través de ingeniería inversa era muy sencillo recuperar parcialmente la información original de una imagen a partir de una foto editada, suponiendo un grave problema de seguridad para el usuario.

Bautizado como "acropalypse", este importante fallo de seguridad parece que no solamente afectaría a los teléfonos Pixel de Google, sino que también es posible recuperar una imagen original desde su versión editada a través de la herramienta de recortes de Windows 11 y la app de 'Recorte y anotación' de Windows 10. De esta manera, abre la veda a que cualquier imagen subida a Internet que haya sido recortada o editada con estas herramientas en alguna zona para no comprometer información personal, como la de una tarjeta de crédito, pueda ser potencialmente vulnerada.

Para ilustrar este fallo de seguridad, los investigadores han creado una utilidad en la que es posible restaurar una imagen a su estado original subiendo la foto editada y seleccionando desde qué modelo de Google Pixel ha sido editada. Sin embargo, el ingeniero de software Chris Blume ha anunciado que este fallo de seguridad también afecta a la herramienta de recortes de Windows 10 y 11.

Can confirm.

Easy test:

1. Copy an image (to have a backup)

2. Open one with Snipping tool

3. Crop it to make it much smaller

4. Click the Save icon

5. Compare file sizes of cropped and original

6. Wonder about the world that you live in https://t.co/2V3totEqw6 pic.twitter.com/g19MTxlzN1