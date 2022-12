"El DALL-E del modelado 3D": así funciona Point-E, lo nuevo de OpenAI que permite generar un modelo 3D a partir de texto

Si bien podemos concluir ya con que 2022 ha sido el año de la inteligencia artificial, aún no hemos finalizado y OpenAI ha vuelto a presentar un nuevo modelo de generación de imágenes a través de descripción de texto. Y no, no hablamos de otra versión de DALL-E, sino de un nuevo generador basado en modelado 3D, pudiendo crear sencillos modelos tridimensionales mediante una descripción en texto.

Con el nombre de Point-E, la compañía ha ofrecido información acerca de este generador de modelos en 3D, afirmando que es posible generar un sencillo objeto en uno o dos minutos con una tarjeta gráfica NVIDIA V100. Además, la compañía ha publicado el código en su página de Github, por lo que se trata de un proyecto totalmente open-source.

Una IA que agiliza el proceso de modelado en 3D

La virtud de Point-E es la generación de modelos 3D a partir de "puntos en el espacio", un conjunto de datos discretos que se cohesionan hasta formar un modelo en tres dimensiones. Esta técnica es más rápida que la generación "tradicional" de objetos 3D. De ahí la 'E' de Point-E, la cual hace referencia a "efficiency".

El hecho de que los objetos se generen a través de "puntos" en el espacio hace que sea bastante más fácil de sintetizar para un ordenador, aunque tal y como se puede comprobar en la imagen, el aspecto negativo es la textura y precisión, ya que no se genera una forma perfectamente delineada, sino que los puntos se unen de la mejor forma posible hasta completar la forma del objeto.

El equipo de Point-E ha entrenado a una inteligencia artificial adicional para transformar los puntos del espacio en redes. Estas redes funcionan como una colección de vértices, bordes y caras encargadas de definir el objeto. Sin embargo, desde el artículo científico afirman que el modelo puede omitir partes del objeto, ocasionando una distorsión de la forma.

Además de la generación de modelos 3D a partir de una descripción de texto, el modelo también es capaz de traducir en objeto 3D una imagen que contenga un elemento que pueda ser transformado en tres dimensiones.

Aún falta por pulir, pero sí se ha mejorado la velocidad en su cometido

El modelo ha sido entrenado mediante un dataset de millones de objetos 3D, pudiendo además replicar el color del objeto generado. Tal y como comentan sus desarrolladores, la herramienta no es perfecta, pero aún así consigue generar el objeto bastante más rápido que los modelos generativos más punteros de la actualidad, según OpenAI.

"Si bien nuestro método funciona peor en esta evaluación que las técnicas más modernas, produce muestras en una pequeña fracción del tiempo. Esto podría hacerlo más práctico para ciertas aplicaciones, o podría permitir el descubrimiento de objetos 3D de mayor calidad".

Desde el equipo de OpenAI afirman que, entre esas "ciertas aplicaciones", podríamos encontrar la fabricación de objetos 3D a partir de impresión. Y es que una vez que el sistema de redes esté algo más refinado, también podría ser un gran avance para el desarrollo de juegos y animación 3D.

El modelado 3D es algo en lo que las empresas invierten una buena cantidad de horas, sobre todo en sectores como la ingeniería, arquitectura, cine, y campos científicos. Por esto mismo, la ayuda de la inteligencia artificial podría agilizar en gran medida este tipo de procesos.

Vía | TechCrunch