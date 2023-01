DAZN es ahora un nuevo canal de Amazon Prime: estas son las ventajas y desventajas que tiene

Esta semana está siendo realmente convulsa para DAZN, que ha experimentado una subida de precios que no ha terminado de gustar, y también se ha independizado de Movistar y Orange. Ahora ha anunciado una nueva alianza que sin duda ha sorprendido con la propia Amazon.

Con este acuerdo se persigue precisamente poder ofrecer DAZN a través de los canales de Prime Video. Esto no es algo completamente nuevo, ya que otros servicios como FlixOlé o Acorn TV. Aunque lo que se debe tener en cuenta es que no se van a obtener muchas ventajas como si te suscribieras a partir de la web de DAZN.

Pagarás lo mismo, pero puedes tener más facilidades

Con este acuerdo que se cerró en el día de ayer se va a permitir disfrutar del deporte a través de Amazon como un canal más de Prime Vídeo. Esto es algo que como hemos dicho se ha visto en otros servicios, haciendo que se tenga un centro en el que se integran diferentes servicios de streaming como FlixOlé.

De momento este acuerdo está presente en Alemania y España, donde los usuarios vamos a poder acceder a todos estos contenidos bajo demanda de DAZN. Obviamente, el hecho de que estés suscrito con Amazon Prime no influirá, ya que DAZN no está dentro de sus ventajas. Se deberá pagar una suscripción adicional que corresponde a DAZN.

En concreto para tener acceso a DAZN desde Prime Video vas a tener que pagar 29,99 euros al mes, que es lo mismo que se pagaría por DAZN Total en su página web. Y no hay opciones de tener una prueba gratuita, teniendo que pagar desde el primer día, siendo estas sus principales desventajas. Hasta aquí no verás ningún beneficio económico, pero si que vas a ganar en comodidad.

Con esto queremos decir que el hecho de no tener que cambiar la aplicación entre la de Amazon y la de DAZN puede ser un interesante aliciente para pagar por este nuevo canal. Pero más allá de esto no vas a encontrar otras ventajas, estando también limitados los canales a poder ver, ya que no se podrán visualizar Eurosport 1 y Eurosport 2.