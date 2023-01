DAZN vuelve a subir sus precios: ahora ver LaLiga, Fórmula 1 o MotoGP te va a salir mucho más caro

DAZN sin duda se ha posicionado en los últimos meses como una plataforma referente en lo que se refiere a la visualización de deporte de manera online. Pero como ocurre con cualquier tipo de plataforma, en sus inicios siempre empiezan con un precio bajo para posicionarse y con el paso del tiempo aumentan de precio. Y esto precisamente es lo que ha anunciado DAZN en las últimas horas: un aumento en lo que se pagará por sus tarifas.

Pero esta no ha sido la única subida que ha presentado, ya que en el verano del año pasado también aprovecharon para subir el precio y aplicar cláusulas que no gustaron a muchas personas, como el compromiso de un año. En este artículo te contamos cómo quedan los precios de los diferentes planes que ofrece la plataforma, aunque únicamente se aplica a las nuevas altas y no a los clientes que ya están suscritos.

DAZN sube el precio de sus planes para ver fútbol o Formula 1

El plan más afectado es DAZN Esencial que pega una subida de 6 euros en su plan mensual al pasar de los 12,99 euros a 18,99 euros. Si bien, en el caso de que se quiera pagar de golpe con la suscripción anual te va a salir a 149,99 euros cuando previamente era de 129,99 euros (con un compromiso de permanencia de 1 año).

En el caso del plan de DAZN Total que agrega los partidos de la Liga Santander, aunque solo 5 por jornada, también se ha visto incrementado su precio. En concreto ha pasado de costar 24,99 euros a 29,99 euros. Igualmente, si se opta por el pago anual se puede pagar 299,99 euros haciendo que si se divide entre 12 se consiga tener una cuota igual a la del año pasado. Por último, el recién anunciado plan Victoria que está enfocado en el futbol femenino mantiene un precio mensual y único de 9,99 euros al mes.

Hay que destacar que esta subida de precios llega acompañado de diferentes cambios relevantes en el funcionamiento de DAZN. Concretamente, ayer mismo se anunciaba la independencia de la plataforma de Movistar y Orange, haciendo que se consiga tener el control absoluto de la suscripción. Además, también se ha reducido el número de dispositivos en los que se puede iniciar sesión a la vez, pasando de 5 a 3. Una clara estrategia para evitar que se comparta la cuenta. Esto se suma también a la desaparación del plan DAZN LaLiga.

Estas tarifas han entrado en vigor desde el 16 de enero de 2023, y en definitiva vemos cómo ahora ver MotoGP o Formula 1 va a costar mucho más caro que el año pasado. Y como ocurre normalmente, la plataforma está haciendo que los usuarios se vean obligados a pagar el plan anual para ahorrar dinero, aunque esto suponga un compromiso que poca gente quiere adquirir.

