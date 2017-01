Decenas de páginas temáticas: el secreto para "hackear" el algoritmo de Facebook

No hay ningún tema que sea lo bastante bizarro como para no suscitar interés en Facebook. En Digiday comentaban que desde Business Insider lanzaron su página de estilo de vida el año pasado han aparecido docenas más especializadas en contenido concreto que de otra forma pasaría más desapercibido o no tendría cabida en la página general.

Estas paginas abacan temas muy dispares que van desde asuntos del hogar, arte, postres belleza y hasta queso. Sí, queso. Al parecer, tener tantas páginas temáticas distintas es la forma de los administradores de "hackear" el algoritmo de Facebook y lograr que su contenido llegue al mayor número de personas posible.

El editor en jefe de Business Insider, Nicholas Carlson, dijo que en Facebook, con sus distintos grupos de interés, se puede especializar mucho el contenido:

Insider Cheese es una página sobre un tema de nicho. La teoría es que la gente seguirá esta página porque les encanta el queso. Y saben exactamente lo que van a encontrar en ella.

Business Insider no es la primera publicación que sigue esta estrategia. BuzzFeed llegó a tener 90 páginas de Facebook según se recoge, por las 79 que teína el Huffington Post. Cada una de ellas estaba dedicadas a temas muy específicos, lo que se puede interpretar como una manera de darle a la red social lo que quiere.

Desde el cuartel general de la empresa de Mark Zuckerberg alteraron el año pasado el algoritmo para favorecer contenidos publicados por amigos y familiares. Los editores saben cuál es la mejor manera de jugar con él, con lo que buscan contenido que saben que es probable que la gente comparta y que, por tanto, recibirá más atención de su algoritmo.

Los números hablan por sí solos

Los "spin-offs" de las páginas temáticas principales funcionan muy bien, llegando a ganar seguidores exponencialmente. Cuando Business Insider publicó su primer spin-off, una página dedicada a la comida, pronto consiguió más visitas al mes en sus vídeos que la principal. Concretamente, 300 millones de la temática por 200 millones de la tradicional.

La estrategia de usar de decenas de páginas temáticas es también muy barata. En Insider no se ha contratado a más personal para llevar sus páginas de Facebook, sino que a su staff de 35 trabajadores se le animó a centrarse en publicar cosas que les interesasen en dichas páginas.

Las páginas que funcionan bien después se llevan a Instagram, que también cuenta con una gran audiencia potencial y que es el hogar de fotos de comida en Internet, algo en lo que Insider está trabajando mucho últimamente.

Tanto Facebook como Instagram han dado pasos que permiten a los editores ganar dinero con el contenido que distribuyen en dichas plataformas. Por ejemplo, crean vídeos virales que han logrado que empresas hayan querido pagarles para colar su propia publicidad. También reciben dinero de Facebook y de Twitter, y creen que Instagram pronto les pagará también.

Vía | Digiday

Imagen | LoboStudioHamburg

En Genbeta | 60 millones de negocios ya tienen página en Facebook, y 4 millones usan su plataforma publicitaria