El deepfake de Elon Musk que en realidad es una estafa para que compres criptoactivos

Un grupo de estafadores de criptodivisas están utilizando videos falsos de Elon Musk (gran aficionado del sector) y otros defensores de la criptodivisa para promover una estafa de la plataforma de comercio BitVex, que según ha reportado Bleeping Computer, luego roba las monedas.

Esta falsa plataforma de comercio de criptodivisas BitVex afirma ser propiedad de Elon Musk, y dice que el ahora interesado en gastarse una cantidad millonaria en Twitter creó el sitio para permitir que todo el mundo gane hasta un 30% de rendimiento en sus depósitos de criptodivisas.

La voz de Elon Musk diciendo lo que los hackers quieren

Esta campaña de estafa comenzó a principios de este mes. Los hackers entraron en cuentas de YouTube varias y allí incluyeron vídeos falsos de Elon Musk y otras personas reconocidas y defensoras de las criptomonedas como Cathie Wood, Brad Garlinghouse, Michael Saylor y Charles Hoskinson.

El sitio afirma que Elon Musk es el director general de la plataforma de comercio y tiene los avales de Cathie Wood, de Ark Invest, y de Changpeng Zhao, director general de Binance.

Estos vídeos son entrevistas legítimas modificadas con tecnología deepfake para utilizar la voz de la persona, pero uniendo las palabras para que digan lo que los hackers quieren para engañar al usuario. En el siguiente vídeo puedes ver un ejemplo:

Elon promociona el sitio Bitvex y dice que invirtió 50 millones de dólares en la plataforma. El deepfake no es muy realista, como sí lo son otros. El movimiento de la boca no se sincroniza del todo con la voz. Desde luego no es tan impresiosnante como el que hizo Nvidia que nos engañó durante mucho tiempo. Muchos canales de YouTube que promocionan esta plataforma de comercio han sido hackeados para mostrar de vídeos de YouTube o YouTube Shorts.