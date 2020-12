El desarrollador que añadió historias a VSCode para enseñar a programar ha vendido el plugin porque se le llenó de... porno

El formato de historias o stories se ha colado hasta en la sopa. Lo que solía ser algo de Snapchat que después se copiaría en Instagram, ahora lo tenemos hasta en Twitter y Spotify. Pero quizás uno de los sitios donde menos lo esperarías es en un editor de código como Visual Studio Code.

Pues eso fue justamente lo que el desarrollador Ben Awad logró con su plugin Stories para VSCode. A modo de broma, a modo de ejercicio, y también para compartir segmentos de código con otros desarrolladores y aprender. Sin embargo, Ben ha anunciado que vendió el plugin, y las razones son más que interesantes.

Introducing VSCode Stories, the extension you've always wanted but been too afraid to ask for pic.twitter.com/b7FbGDBLgc