Las Historias también llegan a Spotify: así es esta nueva función para artistas que ya no falta en (casi) ningún sitio

Hace unos días, Internet volvió a acudir con sorpresa a un acontecimiento ya típico: Twitter, otra red social, acogía el lanzamiento en la plataforma de los Fleets. Con ellos, las Historias que popularizó Snapchat llegaban a la red social de los antiguos 140 caracteres, haciendo más larga incluso la lista de los espacios donde el formato está disponible.

Tras la resaca de la decisión de Twitter, llega una de una parte incluso más sorprendente: Spotify. La plataforma de streaming de música ha estrenado sus propias historias de cara a la Navidad, y ya están disponibles desde algunas partes de la aplicación. En nuestro caso hemos podido probarlas buscando la lista de reproducción 'Christmas Hits', donde reina, cómo no, Mariah Carey.

Historias en fase de pruebas, y reservadas a artistas

A diferencia de lo que ocurre en otras redes sociales, las Historias de Spotify están reservadas, por el momento, a los artistas. Así, entrando en la historia de los éxitos de Navidad, que aparece como un círculo, veremos a Jennifer López y a Kelly Clarkson entre otros artistas.

Dentro de la historia en sí, lo que vemos es extremadamente similar a lo presente en el formato en Instagram, Twitter o Snapchat: vídeo vertical con una duración determinada, y con barritas de reproducción en la parte superior. De momento, los artistas no han demostrado que estas historias puedan tener stickers y hashtags como en otras, pero elementos como pausar la reproducción también son similares a los de otras redes.

Con solo dejar pulsado el dedo pausaremos, y dando toques pasaremos a la siguiente historia. Si no hacemos nada, la reproducción funcionará sola. Poca novedad en eso. Lo que todavía no hemos podido comprobar es cómo se instegran estas historias en el perfil de cada artista. Entrando en el de Jennifer López, Mariah Carey o Kelly Clarkson aún no aparece nada, aunque lo lógico es que si un artista publica en el futuro, aparezca ahí.