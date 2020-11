Las historias llegan a Twitter con el nombre de 'Fleets': así funcionan las publicaciones con 24 horas de vida

En marzo, Twitter nos contó que estaba experimentado con la introducción de sus propias historias bajo el nombre de 'Fleets'. De llegar a todos los públicos, se trataba de un cambio exponencial para la plataforma, tras no haber cambiado la importancia y hegemonía del tuit desde su nacimiento. Ahora, Twitter acaba de anunciar el lanzamiento global de la función para todos los usuarios, incluidos los de España. Como luego veremos, no es lo único que anuncian hoy.

Los Fleets se parecen mucho al resto de historias o Stories que conocemos de Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp o incluso LinkedIn, y llegan con la filosofía y cultura de lo efímero, lo que supone tener una vida de 24 horas desde su publicación y, tras ello, esfumarse a los ojos de nuestros seguidores. Como en sus competidoras, los Fleets aparecen en la parte superior de la publicación.

Los Fleets comparten filosofía y fondo de las otras opciones de historias, y en ese sentido, permiten enlazar, subir vídeos y fotos. De acuerdo a lo que cuenta Twitter, la introducción de las historias se debe no tanto al cambio de formato, sino a que con los retuits y los me gusta hay mucha presión, mientras que las stories, pese a estar a la vista, van a ser más íntimas, y sobre todo, desaparecerán.

En este sentido, afirma Twitter, "hemos visto que los usuarios con Fleets hablan más en Twitter", haciendo referencia a lo que han observado durante el período de prueba que han llevado a cabo en Brasil. Respecto a estos asuntos del tiempo, lo que parece es que la compañía ha optado por implementar historias en lugar de tuits efímeros, pero en el fondo, salvo por el cambio de formato, es lo que son. Muchos usuarios de la plataforma eliminan cada cierto tiempo su archivo de tuits. Con esta nueva función, no hará falta.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c