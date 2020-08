Descubren que un adolescente estadounidense escribió una gran parte de la Wikipedia escocesa sin conocer el idioma

Uno de los más prolíficos colaboradores de la Wikipedia escocesa, con cerca de 20.000 artículos escritos y 200.000 ediciones realizadas en 7 años, ha resultado ser un adolescente estadounidense que ni siquiera conoce el idioma escocés.

Lo ha descubierto un usuario de Reddit, identificado como Ultach. En una publicación explica que la Wikipedia en escocés es "legendariamente mala" y que que suele utilizarse para desacreditar la entidad del idioma. "Y si fuera una representación exacta, probablemente tendrían razón. Casi no utiliza vocabulario escocés, lo poco que utiliza suele ser incorrecto, y la gramática siempre se ajusta al inglés estándar, no al escocés", explica.

"Si lo hubiera hecho bien, habría sido un logro increíble"

7 años capitaneando una Wikipedia de un idioma que no conocía

Siendo consciente de la cuestionable calidad de la wiki, este usuario investigó en su trastienda hasta descubrir que una gran parte de la Wikipaedia es obra de una sola persona. Concretamente, de un joven de Estados Unidos que, pese a no hablar escocés, ha estado alimentando durante 7 años esta versión de la enciclopedia libre por excelencia.

De acuerdo con los cálculos de Ultach, el trabajo de este adolescente representa más de un tercio de todo el contenido actual de la Wikipedia escocesa, con una media de 9 artículos creados al día. Otras fuentes señalan que supone casi la mitad del contenido. Además, era el principal administrador de esta versión.

El adolescente se ha disculpado mostrándose "devastado" por la situación "después de años de pensar que estaba haciendo el bien"

"Si lo hubiera hecho bien, habría sido un logro increíble", dice, pero no lo es porque esta persona no habla escocés y lo argumenta con ejemplos. El usuario de Reddit cree que el chico americano es probablemente "la persona que más daño ha hecho a la lengua escocesa en la historia" y califica su acción de "vandalismo cultural a una escala sin precedentes".

El adolescente ha respondido en Wikipedia a la polémica declarándose "devastado" porque llevaba años pensando que "estaba haciendo el bien". "Yo era solo un niño de 12 años cuando empecé y a veces cuando empiezas algo joven no puedes ver que el hábito que has desarrollado no es saludable ni útil en la medida que creces".

Ahora, mientras algunos usuarios piden que se elimine por completo toda la Wikipedia escocesa y empezar de cero, otros miembros de la comunidad abogan porque el contenido eliminado sea el creado por el estadounidense, aunque eso suponga reducir en gran medida el tamaño de la enciclopedia.

Vía | mixx.io