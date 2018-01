Después de más de cinco años de asilo, Ecuador busca resolver el caso de Julian Assange por encontrar insostenible la situación

La Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Maria Fernanda Espinosa, está buscando un posible mediador para intentar resolver la situación de Julian Assange en su país. Espinosa dijo a AP que están buscando soluciones, pues la situación "es insostenible".

El controversial fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lleva más de cinco años viviendo en la embajada de Londres en Ecuador desde que solicitó asilo en junio del 2012 buscando evitar la extradición por parte de Suecia en un caso de supuesta violación, cargos que de momento han sido retirados.

Pero Assange también enfrenta batallas legales en Inglaterra y Estados Unidos. Las autoridades británicas han dicho que lo arrestarían por saltarse la libertad bajo fianza, y en Estados Unidos están listos para presentar cargos formalmente por la filtración documentos confidenciales de ese país a través de WikiLeaks.

Assange enfrenta una casi segura extradición por parte de las autoridades norteamericanas, para quienes su arresto es una prioridad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha estado investigando a Assange desde el 2010, aunque aún no lo acusan formalmente de nada.

Ecuardor estará buscando un tercer país o una figura internacional prominente que sirva de mediador en el caso, aunque Espinosa afirmó que continuarán protegiendo a Julian Assange, también dijo que "una persona no puede vivir en esas condiciones para siempre".

Statement by Mr Assange's legal team responding to yesterday's news: "The UN ruling, issued almost two years ago, is crystal clear in its language, Mr Assange is unlawfully and arbitrarily detained by the UK authorities and must be released."