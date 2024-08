Disney Plus se pone "en serio" a prohibir compartir cuentas en todo el mundo y subirá su precio, tras anunciar sus primeras ganancias

Tras el final del verano de 2023 Disney Plus ya enviaba a sus clientes un correo con todos los cambios de sus políticas entre los que se incluía un nuevo plan con anuncios, subidas de precio y la limitación de poder compartir cuenta con personas de fuera del hogar. Poco después, en octubre, anunciaba que iba a "limitar o cancelar" el acceso a la plataforma si se incumplían sus términos.

Ah0ra se ha sabido que tras este verano de 2024 la campaña de Disney comenzará "en serio" en septiembre contra el uso compartido de contraseñas. Según las informaciones publicadas hace unas horas, la configuración de uso compartido pago de Disney llegará a más suscriptores justo cuando el precio de Disney Plus está subiendo.

Durante una conferencia sobre ganancias realizada ayer, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que la campaña comenzará "en serio" en septiembre. Como recuerda The Verge, "el cronograma de la campaña de Disney contra el uso compartido de contraseñas ha sido un poco confuso hasta ahora".

Tras lo mencionado de septiembre y octubre del pasado año, tenemos que en febrero, Disney anunció planes para implementar el uso compartido pago y también comenzó a notificar a los usuarios sobre el cambio. En junio, lanzó la función de compartir pago en “algunos países”, pero no brindó información sobre cuándo llegaría a lugares como España o países de América Latina.

Cabe recordar que Disney ha estado poniendo fechas límite durante los últimos meses, pero no ha habido un plan de acción claro. Ocurrió lo mismo con Netflix, que a pesar de que en febrero de 2023 fue la fecha límite para poder compartir cuenta, el tema se alargó mucho, e incluso a día de hoy todavía hay gente que puede compartir fuera de casa. Disney Plus ha seguido una trayectoria similar.

Cambios que quiere arrancar Disney Plus en septiembre

Además, Disney aumentará los precios en Disney Plus, Hulu y ESPN Plus a partir de octubre. Iger dice que "no le preocupa" perder suscriptores por el aumento de precio, ya que la compañía también está agregando ABC News Live y listas de reproducción seleccionadas que le dan a la compañía "influencia en los precios".

Cabe además mencionar que Disney Plus, Hulu y ESPN Plus obtuvieron ganancias por primera vez este trimestre, como anunció la empresa hace unas horas.

Cabe recordar que tras casi cinco años después de lanzar su principal empresa de streaming, The Walt Disney Company anunció por fin que ha obtenido beneficios en este aspecto del negocio. A través de The Hollywood Reporter, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció que la división directa al consumidor, que incluye Disney Plus, Hulu y ESPN Plus, tuvo unos ingresos de 6.400 millones de dólares en el último trimestre, así como unos ingresos de 47 millones de dólares. Esto se debió a un repunte de los suscriptores de Disney Plus (que actualmente suman 118,3 millones) y de los suscriptores de Hulu.

Los ingresos medios por usuario, un indicador adicional que también tiene en cuenta las ventas de publicidad, aumentaron a nivel internacional, mientras que disminuyeron ligeramente en Estados Unidos. Bob Iger destacó un aumento en el consumo de los títulos de transmisión que ofrecen, y agregó: "Lo que hemos estado viendo con el streaming es un éxito significativo impulsado en gran medida por el éxito de nuestra creatividad".

La división de entretenimiento en general también ha subido, gracias a Inside Out 2, que ahora se encuentra entre las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos.

