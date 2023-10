Se acaba el compartir cuenta en Disney+ con personas fuera de casa en España. Y AdBlock en el plan con anuncios no será una opción

Tal y como ya informábamos el mes pasado, Disney+ llegaría con nuevos cambios en sus planes próximamente. Éstos incluyen la llegada de un nuevo plan con anuncios, obteniendo ahora tres posibilidades de suscripción, subidas de precio y la limitación de poder compartir cuenta con personas de fuera del hogar. Parece que estos cambios están siendo la norma en la mayoría de servicios de suscripción, siendo Disney+ la última en incentivar esta tendencia.

Aunque los cambios se habían extendido en un primer momento en Canadá, ya hay pruebas de que pronto también llegarán a España. Y es que los usuarios de esta plataforma han recibido hoy mismo un correo con todos los cambios en las políticas de Disney+, incluyendo todo lo que hemos mencionado, y con advertencias para aquellos que utilicen adblock en un plan con anuncios.

Subida de precios, nuevo plan con anuncios y bloqueo de cuentas compartidas en España

En el interior de ese extenso correo que Disney ha enviado a sus clientes, hemos comprobado que, efectivamente, tanto la subida de precio, como la restricción de compartir cuenta con otras personas y el nuevo plan con anuncios también serán medidas que se implementarán próximamente en España.

Estas medidas no están lejos de incorporarse en el servicio. Y es que según han escrito desde Disney, los nuevos términos entrarán en vigor dentro de 30 días.

Al igual que ya ha ocurrido con otros servicios como Netflix, Disney también está preparando medidas para bloquear el acceso a usuarios que quieran compartir cuenta con personas que no pertenezcan al mismo hogar. Así lo especifican en una de sus cláusulas:

“Salvo que su Plan de Suscripción, según se define más adelante, permita otra cosa, no podrá compartir su suscripción fuera de su hogar. “Hogar” significa la colección de dispositivos asociados a su residencia personal principal, en la medida en que sean utilizados por personas que residen en la misma. Algunos Planes de Suscripción pueden establecer normas de uso adicionales”.

Tal y como se indica, parece que se acabó el compartir cuentas con personas que no vivan en el mismo techo. Aunque no se detalla el proceso de cómo van a gestionar este sistema para que los usuarios no puedan compartir cuenta con personas ajenas a la residencia principal, en su política advierten que se reservan el derecho a restringir, suspender o terminar el acceso a parte o a la totalidad del servicio.

Otra de las medidas ya mencionadas es ese nuevo plan con anuncios que se añade a tres nuevas posibilidades de suscripción. En España tiene previsto su lanzamiento el próximo 1 de noviembre, y tendrá un coste de 5,99 euros al mes. Bajo estas líneas te dejamos con el esquema de todas las características de sus tres planes:



ESTÁNDAR CON ANUNCIOS ESTÁNDAR PREMIUM ANUNCIOS Sí No No CATÁLOGO Completo Completo Completo PRECIO 5,99 euros al mes Mensual: 8,99 euros Anual: 89,90 euros Mensual: 11,99 euros Anual: 119,90 euros RESOLUCIÓN Hasta 1.080p Hasta 1.080p Hasta 4K y HDR PERFILES SIMULTÁNEOS 2 2 4 DESCARGAS No Sí Sí AUDIO 5.1 y estéreo 5.1 y estéreo Dolby Atmos

Disney también ha reservado algunas líneas en lo que respecta a aquellos usuarios que escojan el plan con anuncios y utilicen adblock para evitarlos:

“Al suscribirse a un Plan de Suscripción que incluya publicidad, usted acepta que se le muestre/recibir dicha publicidad por cualquier dispositivo que utilice para acceder al Servicio Disney+. Usted se compromete a no utilizar un bloqueador de publicidad o a tomar medidas para impedir que se le muestre contenido publicitario si se ha suscrito a un Plan de Suscripción que incluya publicidad”.

En caso de utilizar algún método para bloquear la publicidad en el sistema, Disney se reserva el derecho tras previo aviso a: suspender o cancelar nuestra suscripción o darnos de alta en el plan de suscripción equivalente más parecido que haya disponible y cuyas características o prestaciones sean más parecidas.

En el contrato también se recoge la posibilidad de que la compañía pueda limitar o impedir la visualización de contenido si se reconoce que hemos utilizado algún bloqueador de anuncios.

Como hemos adelantado, las medidas entrarán en vigor en unos 30 días. Recordamos que el plan con anuncios llegará el próximo 1 de noviembre, por lo que muy posiblemente conozcamos también más detalles sobre cómo bloqueará Disney la posibilidad de compartir cuenta con personas fuera del hogar.

Imagen | Generada por IA con Bing

