Disney+ sorprende a los suscriptores con una gran purga de series y películas. Esto es todo lo que perderás del catálogo

Disney+ está viviendo momentos muy convulsos. Sus planes para conseguir mayores ingresos, al estilo de Netflix, como subir precios, incluir publicidad y complicar las cuentas compartidas, no han funcionado.

Hace unos días se conocía que la empresa había perdido cuatro millones de suscriptores en un trimestre, aunque coincide que las pérdidas son muy localizadas: casi todos en la India. Ahora se conoce que hará una enorme purga en sus contenidos.

Son, en total, 43 títulos que desaparecerán el 26 de mayo. Disney+ retirará concursos, realities y originales, incluso de Marvel. Según el CFO de la empresa, Christine McCarthy, "estamos en proceso de revisar el contenido de nuestros servicios para alinearlo con los cambios estratégicos".

Cambios en la estrategia de Disney+

Es decir que Disney prevé una depreciación en el trimestre de junio de entre 1.500 y 1.800 millones de dólares por la retirada de contenidos de sus plataformas de streaming. Al depreciar el valor de los activos de contenidos, Disney puede reducir su factura fiscal.

Hay que tener en cuenta que las pérdidas económicas para la plataforma han sido de 400 millones de dólares, es decir, que han logrado reducirlas un 26% con respecto al año pasado.

La jefa financiera Christine McCarthy habló hace unos días de recortar el contenido que había disponible en Disney+ y Hulu para ahorrar 3.000 millones de dólares en 2023 de los 30.000 que gastaron en el año fiscal de 2022 (y que incluye no solo ficción, sino también compra de derechos por retransmisiones deportivas). Con este objetivo, hace unos días que la empresa había dicho que haría una revisión de su catálogo.

Qué títulos se verán afectados

Disney+ se deshará de muchos remakes y revivals recientes de propiedades intelectuales de los ochenta y noventa, como 'Willow', que destaca por haber sido una de las grandes apuestas de la plataforma para 2022. También las nuevas versiones de 'Doce en casa', 'Socios y sabuesos' y 'Somos los mejores'.

Otros títulos que van a desaparecer son: 'Black Beauty', 'Clouds', 'Diario de una futura presidenta', 'Howard', 'Maestros de la nieve' (Best in Snow), 'Magic Camp', 'Mpoderadas' (Mpower), 1El mundo según Jeff Goldblum' (The World According to Jeff Goldblum), 'Proyecto Héroes de Marvel', 'Sé nuestro chef' (Be our Chef), 'Socios y sabuesos' (Turner & Hooch), 'Vuelta al escenario' (Encore!), entre otros.

Hay que recordar que en diciembre publicábamos que la consulturía Barlovento Comunicación ha publicado un informe analizando la situación de la TV de pago en España , Disney+ se quedaba en el tercer puesto de las plataformas de streaming.

