Donald Trump haciendo de Will Smith en ‘El Príncipe de Bel-Air’: más usos alucinantes de los deepfakes

Los deepfakes llevan varios años entre nosotros, y en este corto espacio de tiempo ya hemos visto la gran cantidad de posibilidades (alucinantes y preocupantes) que se pueden llegar a conseguir con estos vídeos hiperrealistas.

Uno de los usos más recurrentes (y que más titulares y polémicas ha ocupado) lo encontramos en la pornografía. De todos modos, hay posibilidades de hacer contenido muy creativo utilizando esta tecnología.

Imitaciones de otro nivel

Un buen ejemplo lo encontramos en el vídeo inferior, que ha surgido gracias a la colaboración de SHAM00K (que se ha encargado de la parte Deep Fake) y Azerrz (un conocido actor con más de 5,3 millones de suscriptores en YouTube).

Como vemos, Azerrz aparece caracterizado como Will Smith en 'The Fresh Prince of Bel-Air', y en pocos segundos la tecnología se encarga de colocarle la cara del famoso actor de Filadelfia para que la imitación ya sea perfecta.

En cuestión de segundos vemos como van apareciendo otras caras famosas, que (a su manera) interpretan la famosa canción de la serie. Azerrz se encarga de la imitación, de personajes tan conocidos como Obama, Donald Trump o Arnold Schwarzenegger.

En el canal de SHAM00K han subido un vídeo en el que se ve todo el trabajo detrás de las cámaras. A un lado, vemos la imitación de Azerrz, en el medio cómo se integra la cara de la persona famosa y a la derecha el resultado final.

El resultado es realmente impresionante, y vuelve a demostrarnos que los deep fakes pueden ser utilizados con fines muy impresionantes. Todavía es una tecnología joven, y todo apunta a que en los próximos años será cada vez más difícil diferenciar si estamos ante un vídeo real o alterado.