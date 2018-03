Ejecutivos de seguridad de Google, Facebook y Twitter están dejando sus trabajos y no parece una extraña coincidencia

En en transcurso de los últimos tres días desde que explotara el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, tres de los principales ejecutivos de seguridad de Google, Twitter y el mismo Facebook han anunciado que dejarán sus puestos de trabajo.

En los mismos tres días que le tomo a Mark Zuckerberg dar la cara y asumir sus errores de forma poco convincente, el jefe de seguridad de Facebook, el director de seguridad de la información en Google, y el director de información y seguridad de Twitter han anunciado que abandonarán sus respectivas empresas.

Si todo esto te resulta demasiado "perfecto" para ser una mera coincidencia, es porque probablemente no lo sea. Las tres salidas coinciden no solo con el último escándalo de Facebook que parece ser la gota que rebosó el vaso, sino de que la presión que han estado ejerciendo los gobiernos en Europa y Estados Unidos a las empresas de tecnología ha ido incrementandose progresivamente en los últimos meses.

Las autoridades siguen presionando a los gigantes como Google, Facebook y Twitter para que lidien mejor con el contenido terrorista, la propaganda política, las noticias falsas y la intervención en elecciones.

La primera salida se anunció hace dos días, Alex Stamos, el jefe de seguridad de Facebook dijo que dejaría la empresa en agosto debido a conflictos con los directivos de la empresa en relación con los esfuerzos de los rusos para manipular la plataforma.

So, after almost 11 years, I'm gonna be leaving Google by the end of the month. It's been a fun ride.

Al día siguiente, Michal Zalewski, director de seguridad de la información de Google dijo que dejaría la empresa a final de este mes y no ofreció más información. Zalewski llevaba 11 años trabajando en Google.

Twitter has been an amazing ride, but as I mentioned internally a few weeks back, my time is coming to an end. I’m confident to leave the program with an amazing security team. What’s next? I’m off to co-found a security startup - hope to share more about what we’re doing soon!