El 92,1 % de los internautas españoles se conecta a internet desde el móvil según la 20 encuesta Navegantes en la Red

Una amplia mayoría de los internautas españoles más activos, concretamente el 92,1 %, se conecta a internet desde el móvil. De hecho, casi la mitad, un 47 %, considera que "no podría vivir in internet en el móvil"; lo que supone un crecimiento de 16 puntos porcentuales respecto a la misma consideración registrada en 2013. No obstante, un 25 % está en desacuerdo con tal afirmación.

Son datos que se desprenden de la última encuesta anual sobre el uso de internet en España de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, AIMC, también responsable del popular Estudio General de Medios, que ha sido presentada esta mañana en el centro de Madrid.

La 20ª edición de Navegantes en la Red, el mayor estudio de esta índole que se lleva a cabo en el país, se ha elaborado con más de 15.000 respuestas válidas recibidas entre octubre y diciembre de 2017 mediante entrevistas voluntarias a los internautas españoles más activos presentadas a través de 200 webs, entre los que se incluyen los más visitados del país, y el panel en línea de Research Now SSI.

Conexión a internet permanente con el móvil siempre presente

El estudio, que lleva realizándose desde hace dos décadas, deja patente que internet está cada vez más integrado en la vida de los españoles. Más de la mitad de los participantes en la encuesta, un 54,4 %, dice estar "casi constantemente" conectado. Sumados a ellos los internautas consultados que aseguran acceder a internet "varias veces al día", la cifra alcanza una amplia mayoría con el 93,5 %.

Es por eso que el móvil con conexión a internet, además de ser un fenómeno generalizado, es de uso muy intensivo. Un 38,7 % de los que dicen usar el teléfono para conectarse a la red dicen que lo hacen casi constantemente, mientras al 13,8 % que dice conectarse solamente varias veces al día desde estos dispositivos móviles. Con estos datos, no resulta extraño comprobar que casi la mitad de los participantes considera que "no podría vivir sin internet en el móvil".

Por primera vez en el estudio hay más entrevistados que aseguran que "con el móvil les basta para hacer lo que necesitan en Internet"

Ampliando el foco al resto de dispositivos, la 20ª edición de Navegantes en la Red refleja que poco a poco son menos indispensables para acceder a internet. Tanto es así que por primera vez en el estudio hay más entrevistados que aseguran que "con el móvil les basta para hacer lo que necesitan en Internet" (37 %, 4 puntos más que en 2016) frente a aquellos que opinan lo contrario, que alcanzan el 33 %.

De ahí, también, que el 32 % afirme que deja de utilizar una web si no está adaptada al teléfono móvil, una cifra que en 2015 representaba el 25,4 %.

Principales problemas: publicidad y velocidad

Con un 59,9 %, el exceso de publicidad en las páginas web continúa siendo el primer problema mencionado por los encuestados a la hora de conectarse a internet. En segunda posición se mantiene la velocidad, con un 46,1 % aunque en descenso, y en tercera la seguridad, con una cifra similar, un 43,1 %. Este asunto ha ascendido un puesto respecto al año pasado.

Encontrar demasiada publicidad en un portal web, asegura el estudio, hace que el 75,5 % de los internautas encuestados deje de visitarlo. En general, el 59,9 % tienen una percepción muy y bastante negativa de la publicidad en internet.

La lista de problemas sigue con el coste, 41,9 %; la privacidad ,31,5 %; la infección por virus o programas espía, 26,7 %; y la calidad del acceso, 21,4 %.

El 75,5 % de los internautas encuestados deja de visitar una web que tiene demasiada publicidad según su parecer

Llama la atención que en esta edición del estudio ha aumentado la cifra de encuestados que no se han visto afectados por virus o programas espía en el último año. Desde el 50,3 % de 2013 hasta el 66,3 % de 2017. Al otro lado, un 26,8 % asegura que sí se ha visto afectado, aunque sin consecuencias para su equipo, y un 6,8 % indica que la infección sí le ocasionó problemas en los dispositivos.

Igualmente destaca que el 70 % de los encuestados utiliza internet durante dos o más horas al día, que el 61 % de los que acceden a internet desde su móvil lo hacen a través de aplicaciones la mayoría de las veces, que se ha incrementado un 90 % respecto a 2016 el número de abonados a portales de internet para el visionado de series, películas y/o televisión o que los servicios de geolocalización en el móvil los utiliza un 85,4 % de los internautas móviles

El resto de datos pueden consultarse en esta infografía y en el estudio al completo de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación.

