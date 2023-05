Elon Musk quería convertir Twitter en la fuente de información más precisa. Se ha borrado del código de prácticas contra la desinformación de la UE

Poco después de su adquisición, Elon Musk escribía en su recién comprada red social que su misión era hacer de Twitter la fuente de información más precisa del mundo. Unos cuantos meses y unas cuantas polémicas después, el todavía CEO de Twitter reiteraba su empeño en convertirse en "la red social menos falsa". Pero una cosa son las palabras y otras los hechos: según el comisario europeo Thierry Breton, Twitter acaba de darse de baja del Código de prácticas voluntario de la UE contra la desinformación.

Twitter estaba adherido al Código de prácticas voluntario de la Unión Europea contra la desinformación desde 2018, según recoge TechCrunch. En este pacto están presentes otras redes sociales y como su nombre indica, formar parte no es algo obligatorio, si bien pronto cambiará su carácter: concretamente cuando entre en vigor la ley Europea de Servicios Digitales (DSA) donde se integran estas buenas prácticas.

Ante este movimiento, el político Thierry Breton no solo no se ha quedado callado sino que ha sido tajante: "puedes correr pero no puedes esconderte", ha escrito en un mensaje precisamente en la red social propiedad de Elon Musk:

Según el tuit del comisario europeo, Twitter ha abandonado este código de prácticas "pero las obligaciones permanecen (...) Más allá de los compromisos voluntarios, combatir la desinformación será una obligación legal bajo #DSA a partir del 25 de agosto."

Esa es la fecha en el que esas normas pasarán de ser algo voluntario a algo de obligado cumplimiento. El político finaliza su mensaje advirtiendo de que sus equipos estarán listos para aplicarla.

Qué dice la ley de Servicios Digitales sobre la desinformación. Entre diferentes normas a aplicar, hay una serie de medidas estrictas que aplican a 19 grandes plataformas online, entre las que está Twitter, Google, Instagram y Facebook de Meta, TikTok, Microsoft, Apple, entre otras, donde se especifica que:

"Las plataformas deben mitigar riesgos como la desinformación o la manipulación electoral, la violencia cibernética contra las mujeres o los daños a menores online"

Si una de esas grandes plataformas incumple la DSA, la multa promete ser elevada: hasta el 6% de su facturación global anual. Desobedecer lo que dice la ley también puede conllevar el bloqueo de la plataforma en la Unión Europea.

Desde que Elon Musk compró Twitter, la plataforma ha abierto las puertas a algunos conspiranoicos y propagadores de desinformación. Mientras tanto, Musk alude a la función de Twitter "Notas de la comunidad", donde usuarios y usuarias pueden enviar correcciones sujetas a votación. Quiera o no, Elon Musk tendrá que volver a la senda de las buenas prácticas antes del 25 de agosto.

Portada | Montaje con imagen de Xataka y Wikipedia

