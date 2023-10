Elon Musk sorprende al emitir un directo jugando desde X. La plataforma puede acabar siendo el verdadero rival de Twitch

Elon Musk continúa con su misión de convertir X en una superapp en la que el usuario pueda realizar múltiples funciones además de poder usarla como ha sido siempre desde que se concibió como Twitter. El cambio de nombre fue tan solo el principio, y es ahora cuando vamos viendo poco a poco en lo que se está convirtiendo la plataforma, por suerte o por desgracia.

Lo que sí puede animar a la gente a empezar una carrera de creación de contenido es el proyecto que ya se está testeando en X. Y es que parece que próximamente la plataforma acogerá una nueva función que permitirá realizar directos de videojuegos al más puro estilo de Twitch.

Musk ya nos dio pruebas de ello. De hecho, le pudimos ver durante un buen rato jugando a Diablo IV en directo desde X. Para ello utilizó una cuenta alternativa en la plataforma con el usuario de ‘@cyb3rgam3r420’.

Si bien aún no se especificaron las herramientas posibles para ello, está claro que desde X quieren centrarse en el mundo del streaming para que los creadores de contenido que ya se encuentran en la plataforma tengan una nueva herramienta con la que poder interactuar con el público. Es un paso más justo ahora que la plataforma ha comenzado a pagar a creadores de contenido por las impresiones de sus publicaciones.

Tested the 𝕏 video game streamer system last night. It works!



Will try to complete a Tier 100 Nightmare dungeon tonight live on this platform.



pic.twitter.com/QxF0OtVqXu