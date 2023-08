Encontrar trabajo desde X (o Twitter) será ahora mucho más fácil: así es la nueva función que quiere competir con LinkedIn

Tras el cambio de nombre a X, la que antaño era conocida como Twitter sigue añadiendo nuevas características a sus usuarios. La insistencia de Elon Musk en transformarla en una ‘superapp’ en la que podamos hacer de todo está comenzando a dar sus frutos y llega una función de la que ya vimos pistas el pasado mes de julio. Y es que X quiere ser el nuevo LinkedIn con su nueva función para anunciar empleos.

Las empresas deberán registrarse para solicitar esta función y así anunciar nuevos empleos para que los usuarios de la plataforma los puedan ver a través del propio perfil de la empresa.

Si bien LinkedIn sigue siendo la red social más destacada en cuanto a la búsqueda de empleo, cuidado, porque X podría próximamente quitarle ese puesto. Sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios de la que dispone la plataforma.

Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.



Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.



