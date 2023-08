A Elon Musk le corrigen sus usuarios: si insiste en suprimir los bloqueos, Twitter (o X) se verá fuera de las tiendas de apps

El viernes nos hacíamos eco de la última polémica de Elon Musk en su faceta de propietario de Twitter (ahora X): su pretensión de suprimir la función de bloquear a otros usuarios en la plataforma, algo que no fue acogido precisamente con los brazos abiertos por la comunidad tuitera, pues muchos entienden que ha sido hasta ahora una herramienta esencial para evitar el acoso online.

Sin embargo, la polémica ha continuado y crecido durante el fin de semana gracias, también, a la comunidad de usuarios de la red social, que le recordaron a Musk que su pretensión de acabar con los bloqueos entraba frontalmente en conflicto con las políticas de las tiendas de aplicaciones móviles, la App Store de iOS y Google Play Store de Android.

Ambas tiendas de aplicaciones, la de Apple y la de Google, establecen reglas estrictas para las aplicaciones de redes sociales en relación con la capacidad de bloquear usuarios: ambas requieren que las apps disponibles en sus plataformas que ofrezcan contenido generado por el usuario cuenten también con la opción de bloquear a usuarios abusivos.

El incumplimiento de dichas reglas conllevaría, por supuesto, la expulsión de la tienda… con lo que los usuarios no podría instalar ni actualizar la aplicación de X/Twitter en la mayor parte de terminales del mercado. Algo, por supuesto, inasumible para la compañía.

De modo que los usuarios utilizaron la función de 'Añadir contexto' que ofrece la propia plataforma para enmendarle la plana a Musk en su propio tuit:

"Elon Musk no puede hacer esto. La función de bloquear a alguien en la plataforma es REQUERIDA como app de social media que es, tanto en la App Store como en la Google Play Store".

Horas después de esta notoria y pública corrección por parte de la comunidad, Musk afirmó que "en cualquier caso, la nota es incorrecta y la comunidad ya votó suprimirla". Ante lo cual, la comunidad volvió a añadir contexto, enlazando al anterior tuit y aclarando que no, que

"La nota aún permanece en el tuit".

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Recuérdame quién era el CEO de X…

Mientras, a veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Musk, aunque siga siendo propietario de la red, ya ha dejado de ser el CEO, una responsabilidad que recientemente recayó sobre los hombros de Linda Yaccarino…

…aunque no se note en lo más mínimo: con un perfil mediático totalmente secundario, es Musk quien sigue siendo quien realiza los anuncios de nuevas funciones de Twitter, y aparentemente no siempre habiendo pasado el filtro de los distintos departamentos de la compañía (no el legal, desde luego).

Imagen | Generada por Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Pillan a Elon Musk con una cuenta secundaria de Twitter: tuits muy bizarros respondiendo incluso a su perfil principal