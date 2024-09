Entregar un paquete tuyo en una dirección diferente tiene consecuencias: multa de 140.000 euros a GLS al entregar dos móviles

Cuando hacemos un pedido online pueden darse dos situaciones: o que todo salga bien con la empresa de reparto y te llegue el paquete en tiempo y forma, o que tengas muchos problemas y no llegue tu paquete. Esto último es lo que pasó a dos individuos tras comprar cada dos dispositivos móviles que debían ser entregados por la empresa GLS.

El problema llegó cuando la empresa de manera unilateral y sin informar a los receptores de ese paquete cambió el lugar de entrega del producto y lo entregó sin realizar las comprobaciones de identidad necesarias. Esto es lo que ha determinó la AEPD que impuso una sanción a GLS por violar el artículo 6 del RGPD que fue muy sonada hace un año.

Multa a GLS por entregar de manera incorrecta dos paquetes

En la resolución de la AEPD se reconocía como antecedes que estos dos individuos habían comprado dos móviles para ser entregados en su domicilio. Pero al no recibirlos y contactar con GLS se informó que los paquetes habían sido retirados en una de las sedes por alguien que no era el remitente y que no contaba con la autorización. Ante ese caso pensaron que se trataba de una suplantación de identidad por SIM Swapping y se trataron de lavar las manos.

Tras recibir la reclamación, la AEPD comenzó a solicitar documentos a la empresa de reparto para justificar esta entrega. De esta manera se pudo comprobar que uno de los envíos se recogió con un documento de identidad falso. Una falsificación que era muy reconocible, ya que el carnet tenía un formato de NIE pero la numeración era un DNI. Sin duda un poco chapuza.

Además de este fallo en la identificación, también se determinó que se habían modificado las condiciones del contrato de los reclamantes. Todo esto por no contar con su consentimiento para cambiar el lugar de recepción. Y es que la empresa únicamente presentó un pantallazo de sus sistemas donde se ve que el cliente había solicitado esta recogida en un punto de entrega, pero no había sido suficiente para justificarlo.

Y pese a que GLS sostenía que se basa en una "solicitud externa y legítima para cambiar el lugar de entrega" no se pudo comprobar por la compañía desde donde se enviaron los terminales ni por GLS. Esto, sumado a los problemas a la hora de identificar a los clientes (y que derivó en entregar el dispositivo a un tercero) llevó a importantes sanciones.

En concreto, por cada uno de los clientes se impuso una multa de 70.000 euros, haciendo una suma de 140.000 euros en total que debió abonar GLS. En definitiva, cambiar el lugar de entrega un pedido y sobre todo no identificar correctamente a los usuarios no ha salido nada barato para esta compañía.

Vía | Alba del Campo

Portada | Radosław Zmudziński

En Genbeta | Entregar un paquete tuyo al vecino tiene consecuencias: multa de 70.000 euros a UPS por un paquete de MediaMarkt