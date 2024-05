"Es un episodio de Black Mirror": Elon Musk critica esta nueva función de Windows 11 que seguirá todo lo que hagamos

Windows ha tenido una gran repercusión esta semana con los diferentes lanzamientos que hemos tenido encima de la mesa como los PC Copilot+ que llegan con chips ARM. Pero además de esta también se ha presentado una nueva característica llamada 'Recall' y que abrirá la puerta a que la IA registre todos nuestros pasos que hacemos con el objetivo de registrar posteriormente en este historial.

Esta función ha generado muchas dudas entre los usuarios, ya que obviamente un programa que registra cada uno de los movimientos que hacemos hace que nos planteemos muchas cuestiones en materia de privacidad. Es cierto que puede ser útil para saber las páginas que hemos visitado o lo que hemos hecho en una reunión concreta de hace varios meses. Pero... ¿qué tratamiento tendrá esa información tan sensible?

Elon Musk no confía en la nueva función de Windows

Elon Musk ya ha emitido un veredicto tras ver esta función en la presentación de Microsoft: "Esto es un episodio de Black Mirror". Una clara referencia al escepticismo que debemos tener en la tecnología que abarca demasiado de nuestras vidas como ocurre precisamente en esta serie de Netflix.

Pero en su publicación en X no se queda únicamente en esta comparación con la trama de la serie, sino que es tajante al afirmar que "Definitivamente desactivaré esta 'función'". Algo que sin duda puede llegar a compartir mucha gente que se preocupa por su privacidad y no quiere tener un registro constante de todo lo que hace al momento.

Si es verdad que esto ya lo tenemos implementado en otras herramientas como las de Google donde con la función 'Actividad' se puede ver todo el historial de búsquedas, las aplicaciones ejecutadas en tu móvil en cada momento o el historial de las ubicaciones visitadas en un día. Aunque lógicamente se puede desactivar.

Ante las críticas generada, y más viendo el historial de Microsoft con el tratamiento de la información, la compañía ha informado que los datos se almacenarán siempre de manera local. Pero además dará todo el control a los usuarios para poder eliminar la información o pausarla en momentos concretos donde se quiera mantener toda la navegación en privado. Algo que todavía estará por ver.

Imágenes | Dell

