España pide desconectar equipos y cambiar contraseñas para prevenir ciberataques en medio de la guerra de Ucrania

El Gobierno de España ha pedido a sus funcionarios públicos y a los trabajadores diplomáticos que tomen diversas medidas de seguridad a la brevedad posible, como cambiar contraseñas y desconectar equipos no esenciales para prevenir posibles ciberataques.

Desde elDiario.es han obtenido acceso a varios comunicados oficiales que se han enviado a organismos públicos y embajadas en los que se indica el cambio obligatorio de contraseñas. Los funcionarios que no realicen los cambios de forma manual verán sus credenciales expirar en los próximos días.

La secretaria de Estado de Administración Digital y el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado han pedido también a los funcionarios que apagaran la conexión a Internet en sus sedes para evitar "incidencias no previstas".

Las advertencias llegan en un momento crítico para las infraestructuras informáticas no solo de Ucrania, sino del resto de Europa y el mundo. La invasión Rusa que comenzó sobre el terreno hace pocos días, ya llevaba meses gestándose online. La nación ha sido víctima constante de múltiples ataques DDoS, y campañas de malware.

