Esta familia viajó de Londres a Alicante con sus vacaciones reservadas y al llegar encontró una estafa muy bien organizada

La familia de un hombre llamada Neil Bray, que es quien ha contado esta historia, tenían organizadas sus primeras vacaciones en 11 años e iban a ser en España. Y le pasó lo que puede ser la pesadilla de cualquier persona cuando llega el verano y los días de descanso del año: se encontró una estafa enorme, tras haber volado a nuestro país.

Hace unos días contábamos la historia de una familia que llegó a Galicia para encontrarse que el lugar que habían reservado en Booking no existía y que la empresa tardó mucho en solventar el problema y vimos que ese era un problema recurrente del que las autoridades españolas han alertado en muchas ocasiones. En este caso no sabemos el origen de la estafa porque la familia no ha revelado el nombre.

Lo que han contado es que mientras el señor estaba buscando "unas lujosas vacaciones de verano en julio" encontró una casa de cuatro dormitorios con todas las comodidades incluyendo piscina, sauna, jacuzzi y jardín por 1.800 euros a través de una empresa de alquiler española, lo que apunta a que fue a través de Internet y según relata la historia, le llegó por un anuncio que vio.

El padre, que planeaba viajar con su pareja y con sus cuatro hijos, contactó al anunciante e incluso recibió una llamada telefónica de este para hablar sobre las fechas y la disponibilidad.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Llegada a Alicante

Por su cuenta, la familia pagó 1.800 libras (algo más de 2.000 euros) en billetes de avión de Londres Gatwick a Alicante.

Lo que sí es chocante es que Bray y su pareja solo tenían que transferir 180 euros como depósito para reservar la lujosa casa que buscaba y le dijeron que podían pagar el resto a su llegada, una cifra muy baja. Durante la organización del viaje hablaron a menudo y hasta le comentó lugares donde podía comer por la zona, le hablaba del clima...

La supuesta empresa española de reservas les dijo que los recogerían en el aeropuerto y los llevarían a la casa pero la familia se preocupó cuando descubrieron que no había nadie en el aeropuerto para recogerlos.

El protagonista de la historia tenía varios contactos de la empresa, pero después de llamar, enviar correos electrónicos y mensajes de texto sin éxito al supuesto propietario de la villa, se dio cuenta de que lo habían estafado.

Encontraron algo similar mucho más caro

Cabe decir que, como alertan las autoridades a menudo sobre estafas, a la hora de alquilar hay que prestar atención a ciertas alarmas como que el precio era demasiado bajo para la casa tan lujosa y amplia que había alquilado, en comparación con otros alquileres de la zona y en temporada alta para seis personas con transporte incluido (en el texto en inglés usan la palabra 'villa' que en español se traduce a mansión o chalet).

Finalmente, la familia acabó encontrando otro lugar donde quedarse y disfrutar de Alicante, pero una casa similar les costó 2.800 euros (con el problema de que a última hora vas a encontrar mucha menos oferta) por una nueva villa y 125 euros en viajes, además de gastar 325 euros más en un coche de alquiler.

Según los afectados: "Para nosotros, no es que nos haya estafado mucho dinero: el depósito fue de 180 euros" pero el problema mayor "fue el estrés y la preocupación y gastar 1.500 euros adicionales".

Vía | Glasgow Times

Imágenes | Foto de Anthony Ingham en Unsplash

En Genbeta | Un familiar que vuelve de vacaciones te ha escrito porque necesita tu ayuda… o quizá no: el 'timo de la maleta' ha vuelto