Las estafas en anuncios de pisos de alquiler se disparan en TripAdvisor. Así funcionaba la red que la Guardia Civil ha desmantelado

La Guardia Civil en España ha conseguido desmantelar una enorme organización criminal que estaba especializada en estafar a la gente online, engañando con alquileres y alojamientos vacaciones. La operación bautizada como “Rent scam” o "en las rentas" tiene ya a 42 personas ubicadas. Por el momento, 29 personas están detenidas y otras 13 más están siendo investigadas.

Se conocen 128 estafas llevadas a cabo en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Pontevedra, A Coruña, Valencia, Alicante, Castellón, Ibiza, Bilbao, Santander, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Murcia, Barcelona y Tarragona.

Todo comenzó cuando la Guardia Civil detectó un incremento de denuncias relacionadas con estafas vacacionales en varias plataformas especializadas y páginas web. Por eso es importante que siempre que seamos víctimas de un fraude o denuncia, aunque sea pequeño, denunciarlo, porque así los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado pueden estar alerta.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Anuncios asequibles de alquileres

La banda criminal ofertaba alojamientos en plataformas y páginas legales a un precio inferior al del mercado. Así captaban la atención de la gente. Luego pedían posteriormente cobrar el dinero por adelantado. La Guardia Civil comprobó que el origen era "una compleja organización criminal que se dividía en subgrupos y que operaba en todo el territorio nacional".

El líder de este grupo se encuentra en una cárcel y desde allí dirigía las operaciones. Está preso por tener, según las autoridades, "un amplio historial delictivo por estafas informáticas". De hecho, la gran mayoría de arrestados ahora tienen antecedentes por estafas similares.

Dentro de la organización había un grupo encargado de ir a lugares donde hubiese pisos y casas bonitos para hacerles fotografías. Otro grupo dentro de la banda publicaba los anuncios en internet. Como ha publicado ABC, una de las webs más usadas para esta estafa era TripAdvisor.

Otra de las células era la encargada de captar documentación falsa para realizar la apertura de cuentas bancarias donde iba a parar el dinero de las estafas, así como correos electrónicos y las líneas de teléfono que se asociaban a los anuncios.

Clon de webs

Los criminales decían a la persona interesada que tenía que pagar primero una señal de 300 euros, que eran reembolsables a TripAdvisor y TripAdvisor retiene el dinero mientras la persona que alquila queda con el cliente para enseñarles el piso. De acuerdo con ABC, los estafadores mandaban un enlace falso de una web que clona a TripAdvisor ( a modo de phishing) para que la persona hiciera el adelanto del dinero. Y el dinero llegaba a ellos y no a la web de alquiler, ya que era un clon, una página falsa.

Y los supuestos propietarios decían que si no les gustaba, la plataforma devuelve el dinero. El motivo por el que pedían la fianza: los propietarios dicen no vivir en la ciudad y que no quieren ir para que luego quede en nada, que prefieren ver que hay un compromiso del interesado.

Finalmente, había una red de “mulas” encargadas de transferir el dinero que se sacaba a la gente entre otras cuentas bancarias y así dificultar el rastro del dinero. Otra cédula se encargaba de hacer extracciones del dinero en cajeros automáticos.

Se ha encontrado, hasta ahora, más de 75 cuentas bancarias que la organización utilizaba para la actividad delictiva.

No solo sucede en TripAdvisor, también en otras webs de alquileres. La propia Idealista ha publicado información al respecto, con consejos para evitar estas trampas.

Cómo evitar engaños

La Guardia Civil siempre recuerda que es importante no llevar la negociación del alquiler fuera de la plataforma del anuncio y también desconfiar de anuncios que no cuadren con el mercado: alojamientos muy bonitos en zonas caras y a un precio barato, suele ser una estafa. También recomiendan las autoridades no pulsar sobre links en este tipo de negociaciones.

Si vas a alquilar un lugar para tus vacaciones, no pagues "nunca la totalidad del importe. Lo normal es una fianza o reserva del 20 o 30% del importe total del alquiler", dicen desde la Guardia Civil. Además, el contrato es necesario y el resguardo de la fianza también.

En Genbeta | "Su tarjeta bancaria ha sido utilizada por...": la Policía alerta de estas estafas en nombre de Santander y la Agencia Tributaria

Imagen | Rui Silvestre en Unsplash