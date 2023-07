Esta tiktoker nos está desconcertando. Acaba de revelar el dinero que gana con sus directos y ahora todo tiene sentido

Hace unos días hablábamos acerca de la nueva moda que había surgido en TikTok y plataformas de formato similar. Y es que son varios los creadores de contenido los que se han subido al carro de comportarse en directo como un NPC, lo que en un videojuego sería como un personaje no jugable y que los usuarios no pueden controlar (Non-Playable Character).

Tiktokers como 'PinkyDoll' se hicieron virales precisamente por este tipo de directos, donde se comportan como un personaje completamente robotizado y repitiendo frases aleatorias con cada interacción en forma de sticker que dejan los usuarios. Este tipo de directos parece que también tienen ventajas en lo económico, y Fedha Sinon (nombre real de PinkyDoll) ha revelado lo que gana a diario con Instagram, TikTok y OnlyFans.

Un negocio que sale a cuenta

Por muy extraño que parezca, hay una especie de aura fetichista en torno a ver a personas actuar como NPCs. Este nicho existe, y son muchos los usuarios que pagan en forma de stickers de TikTok para que sus streamers favoritos interactúen con esos stickers comportándose como una especie de IA.

Muchos de los creadores de contenido que han comenzado a practicar esta tendencia en sus directos de TikTok se están viendo ampliamente recompensados, y PinkyDoll, considerada como una de las tiktokers que más beneficio saca de todo ello, ha compartido lo que gana con uno de estos directos.

En una entrevista para el New York Times, Sinon ha comentado un poco acerca de esta tendencia y lo que puede llegar a ganar con el contenido que crea para plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans.

Según ha revelado, entre todo el conjunto de estas plataformas puede llegar a alcanzar unos 7.000 dólares por día. Sinon asegura que con cada directo de TikTok consigue hacer entre 2.000 y 3.000 dólares diarios, emisiones en las que se encuentra durante horas al frente de la cámara actuando como un NPC.

Cada vez que un usuario envía un sticker (que se canjean por dinero real), la tiktoker interactúa con este con frases tan célebres como 'Ice cream so good' o 'gan gan, gan gan'. Todo esto mientras calienta maíz con un alisador de pelo para hacer palomitas (sí, hay mucho que procesar todavía).

Sinon admite en la entrevista que solamente estaba tratando de ser "adorable" para sus espectadores. "Recuerdo que alguien me dijo: 'Dios mío, pareces un NPC'. Y entonces empezaron a enviarme dinero a lo loco".

La creadora de contenido también asegura que se inspiró en los personajes de GTA para sus directos. "Me dije a mí misma: 'voy a intentar a hacerlo de esa manera'," afirmaba. No obstante, a pesar de todo, también comentó que todavía "no tiene claro" lo que significa NPC.

Todo apunta a que este tipo de contenido comienza a ser un fenómeno, y son cada vez más los usuarios que se apuntan a este tipo de modas con el fin de aprovechar el tirón y sacar algo de dinero.

