Si TikTok deja de enseñarte vídeos que te gustan, hay una forma de arreglarlo: así puedes reiniciar el algoritmo

La red social de TikTok se ha popularizado en los últimos tiempos, haciendo que casi todos la tengamos instalada en nuestros dispositivos móviles. Cumple una función de entretenimiento e información con todos los vídeos de corta duración con los que cuenta e incluso hasta los directos de miembros de la comunidad. Pero... ¿te has preguntado por qué TikTok te muestra esos vídeos en concretos?

Y es que TikTok cuentan con un historial de todos los vídeos que has visitado, en aquellos donde has pasado más tiempo o en los que has deslizado al momento. Esta información es vital para mostrarte vídeos que te pueden interesar dependiendo del tiempo que has dedicado a una temática o un perfil. De esta manera se trata de enseñarte siempre vídeos con temáticas que te pueden gustar.

Cómo resetear TikTok para conseguir ver mejores vídeos

Pero conforme pasa el tiempo y tu historial se va engrosando puede terminar ocurriendo que los vídeos que se muestran no son de tu agrado. Esto se puede deber a que has dejado el móvil a otra persona y ha dedicado más tiempo a una temática o porque ahora quieres darle otro tipo de utilidad a TikTok.

Para ello simplemente vas a tener que reiniciar el historial para comenzar de cero con tu cuenta. De esta manera, vas a poder ir entrenando de nuevo a TikTok con nuevos gustos para que al final te muestre lo que de verdad te interesa. Los pasos para realizar este proceso en móvil son los siguientes:

Accede a tu perfil en TikTok.

En la parte superior derecha pulsa en las tres rayas, y posteriormente en el menú inferior en Ajustes y privacidad.

Selecciona Historial de comentarios y vídeos vistos.

Dentro de este menú elige Historial de vídeos vistos.

Aquí podrás ver todo tu historial, y simplemente deberás pulsar en Seleccionar en la parte superior y después en la parte inferior marcar la opción para elegir todos los vídeos de tu historial.

Como último paso, se deberá pulsar en Eliminar.

A partir de aquí el algoritmo de tu cuenta de TikTok va a estar completamente reseteado, y ya simplemente vas a tener que comenzar a volver a ver vídeos. Estos en un principio serán generales, pero después el algoritmo comenzará a comprender aquellos que más te gustan por el tiempo que le vas dedicando.

Este es un proceso que siempre vas a poder realizar cunado notes que el algoritmo no se está ajustando a tus gustos particulares. De esta manera vas a poder tener la mejor experiencia posible con esta red social.