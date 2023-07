Fetichistas de 'NPCs': el subgénero de TikTok que está inquietando a medio mundo

TikTok ha revolucionado el mundo de la creación de contenido y las redes sociales en Internet. En la plataforma podemos encontrar de todo en un picadito de unos pocos segundos y con unas mecánicas tremendamente adictivas para tenernos enganchados constantemente al móvil. Sin embargo, la plataforma esconde un lúgubre y turbio mundo que, una vez traspasa las barreras hacia otras redes sociales, ya no hay vuelta atrás.

Esta red social esconde una nueva moda que a ojos externos a ella puede resultar un tanto perturbadora. Ya es conocida como el nuevo “fetiche NPC” y los creadores de contenido que la siguen parecen estar haciéndose de oro.

Si bien ha pillado por sorpresa a muchos compañeros de la redacción, lo cierto es que parece que hay una nueva moda en TikTok que ha comenzado a reflotar en Twitter. Es extraña, hipnotizante, y a la vez sirve para pensar en qué nos estamos convirtiendo. Casi nada.

En los vídeos suelen aparecer personas repitiendo palabras, a priori aleatorias y sin sentido, constantemente. Lo cierto es que son gente que está simplemente interactuando en todo momento con la nueva función de stickers de TikTok. Los usuarios pagan por enviar stickers y el streamer interactúa con ellos para satisfacer las necesidades de los usuarios.

I finally found out what kind of fetish this is and it’s a fucking NPC fetish. I don’t think it can get more niche than this https://t.co/5062hgVCKQ