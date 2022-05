Esta web creada por hackers está logrando que altos cargos rusos pierdan mucho tiempo telefoneándose entre sí: así funciona este troleo

La guerra en Ucrania ha suscitado una reacción cuasi unánime de apoyo al bando de Kiev entre los grupos 'hacktivistas', que han acudido al llamamiento ejecutando toda clase de ciberataques contra los intereses del Kremlin. Pero no todo se limita a los habituales (aunque no por eso menos dañinos) ataques DDoS: en ocasiones, algunos de estos ataques tienen detrás una gran dosis de ingenio y originalidad.

Ese es el caso de Obfuscated Dreams of Scheherazade, un grupo de hackers que hace unos días lanzó un sitio web llamado WasteRussianTime.today (que podría traducirse, más o menos, como MalgastaElTiempoDeRusia.hoy) con una curiosa propuesta de "resistencia civil": los usuarios que pulsen el icono de llamada iniciarán una llamada entre funcionarios rusos al azar y podrán oír la conversación, mientras ambos interlocutores intentan aclararse acerca de quién ha llamado a quién y por qué.

El funcionamiento es sencillo: en las últimas semanas han ido recopilando teléfonos de políticos, militares y empleados públicos de la Duma y varios ministerios y, cada vez que se ejecuta una llamada desde su web, un bot se encarga de realizar la llamada de tal manera que ambos piensen que es el otro quien les llama. ¿Y por qué hacer algo así?

La web te anima a llamar, aunque no seas ruso y no entiendas qué están diciendo (los participantes de la llamada tampoco pueden oírte ni saber quién eres), porque "así bloqueas igualmente las líneas". Sin embargo, dejan claro que aun si nadie pulsara el botón de llamada, el bot seguiría efectuando llamadas aleatorias cada cierto tiempo.

Hoy, la web ha llegado a efectuar 2000 llamadas en media hora, un gran éxito para los impulsores de la iniciativa que muestra la repercusión de la misma, pero eso ha provocado que ahora mismo no funcionen las llamadas:

WOW! 2000 calls in half an hour and we didn't even properly announce that the doors are open! You are amazing!! And still, you sweet little time wasters, the rush was too much - we will now need to cool down our machines. https://t.co/7oZ1UPtacG