Cualquier persona que dedique a hacer spam su día a día se puede resumir en crear sitios webs que son falsos con productos o servicios que pueden ser muy demandados como por ejemplo la compra de un billete de avión. Estas webs están pensadas para poder generar ganancias a través de la publicidad de Google que se incrusta y también ir ganando posicionamiento pudiendo hacer el sorpaso a webs que son verdaderas.

Ahora este problema, pese a que está controlado, parece que ahora se está agravando gracias a ChatGPT. Y es que esta inteligencia artificial pese a que puede tener muchas funciones positivas, también hay que destacar que hay gente que lo está usando para cosas que no son tan éticas. Y una de ellas es precisamente la creación de estas webs de spam con el objetivo de que posicionen.

Precisamente el investigador Henk van Ess ha hecho empleo de una de estas inteligencias artificiales como ChatGPT o el nuevo Bing con ChatGPT. Concretamente le pidió "escribir la parte principal de un sitio web y sugerencia de fotos sobre qué visitar en Arizona cuando tienes un presupuesto ajustado, no tienes ingresos y no puedes conducir".

It was inevitable. Spammers use #ChatGPT to create fake websites using natural language processing. It allows malicious actors to quickly generate bogus sites that generate revenue from ads or other malicious content. Next few tweets: how is it done? (1/4) pic.twitter.com/Q1Ybd1ODdt