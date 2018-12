Estas fueron las series de Netflix más maratoneadas durante el 2018

Netflix rara vez publica datos de audiencia de sus producciones, pero si nos permiten echar un vistazo a ciertos elementos que también determinan la popularidad de sus shows. Este año han publicado una lista con las 10 series más maratoneadas en 2018, y las tres películas que la mayoría de la gente vio más de una vez.

Netflix midió el tiempo promedio por cada sesión que la gente invirtió en ver cada una de estas series entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2018. Y en el caso de las películas solo han compartido el dato curioso de aquellas que más fueron vistas repetidamente por los usuarios.

Aunque los números de las series se basan solo en los datos de visualización de Estados Unidos, los de las películas son globales, pero ninguno tiene relación con las visualizaciones totales de cada producción.

Los originales de 2018 y sus estrellas en Instagram

La lista publicada por Netflix se refiere solo a sus 10 series más maratoneadas en el año, no incluye contenido licenciado sino sus originales:

On My Block Making a Murderer: Parte 2 13 Reasons Why: Temporada 2 Last Chance U: INDY Bodyguard Fastest Car The Haunting of Hill House Anne with an E: Temporada 2 Insatiable Orange Is the New Black: Temporada 6

En cuanto a las películas el top 3 lo ocupan 'Mi primer beso' (The Kissing Booth), 'A todos los chicos de los que me enamoré' (All the Boys I´ve Loved Before) y 'Roxanne Roxanne'. Entre las dos primera suman 80 millones de reproduccciones y su impacto va más allá de ser miradas una y otra vez.

'A todos los chicos de los que me enamoré' fue tan popular este año en todo el mundo que las acciones de una empresa que fabrica una bebida que aparece en la película durante un par de segundos y de la que ni siquiera vemos la marca, subieron desde que se estrenó el filme en Netflix.

Netflix también publicó una lista con "las estrellas de las que nos enamoramos este año", es decir, aquellos talentos cuyas cuentas de Instagram tuvieron el mayor crecimiento desde que aparecieron en una serie o película de Netflix en 2018.

Ya habíamos comentado en octubre sobre como estas celebridades pasaban a ganar millones de seguidores en periodos sumamente cortos de tiempo gracias al impacto de sus apariciones en producciones de Netflix.

Para final de año la lista se ha actualizado para incluir a estrellas como los 'Fab Five' de Queer Eye, a Hanna Gadsby por su especial Nanette, y a Kiernan Shipka, Sabrina en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'.