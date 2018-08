Si estás harto de noticias negativas puedes pedirle a Google que te "cuente algo bueno"

Enciendes la televisión y comienza el informativo: en ese momento sabes que te preparas para un alud de noticias deprimentes. Este cúmulo de negatividad y miedo puede hacer que pierdas la fe en la humanidad.

Si quieres comenzar el día con positividad, a partir de ahora simplemente tienes que decirle un comando de voz al asistente de Google y este te sorprenderá con algunas historias que te dejarán buen sabor de boca.

Recuperando la fe en la humanidad con Google Assistant

Para activarlo, simplemente tenemos que decir "dime algo bueno" / "cuéntame algo bueno" después de invocar el ya clásico comando de "Ok Google" que sirve para activar el asistente virtual.

Lo verdaderamente interesante de esta funcionalidad es que Google Assistant buscará noticias reales y no está basado en historias positivas sin substancia. Al ser noticias positivas, no esperes encontrarte con muchas noticias políticas.

"Ok Google, dime algo bueno"

Por ejemplo, yo he probado a activar este comando en varias ocasiones y me ha contado que "los humanos nos parecemos genéticamente a los chimpancés en un 96%", "que el ADN humano se parece en un 60% al de los plátanos" y "que al bádminton se le solía llamar poona".

Me gusta que nos muestra noticias positivas "locales". Por ejemplo, una de las veces me dijo que "en muchos países no se gastan bromas el 28 de diciembre como se hace en España. El día indicado para ello es el 1 de abril".

En un principio, el asistente de Google sólo estaba disponible en smartphones. Hoy en día lo encontramos en una gran variedad de altavoces (Google Home y Home Mini), televisores, etc. Ahora ya puedes utilizarlos para huir de tanta noticia negativa y empaparte de un poco de positividad.

